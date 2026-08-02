बांकीपुर उपचुनाव : अब मतगणना की बारी, पटना में बोरिंग रोड समेत इन इलाकों में नहीं चलेंगी गाड़ियां

बांकीपुर उपचुनाव के खत्म होने के बाद अब मतगणना की बारी है। सोमवार को काउंटिंग के दौरान पटना में कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। बोरिंग रोड की तरफ वाहनों की नो एंट्री रहेगी।

बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना तीन अगस्त यानी सोमवार को एएन कॉलेज में होगी। इसे लेकर बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड आदि इलाके में वाहनों का रूट डायवर्जन रहेगा। तीन अगस्त को बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की ओर वाहनों के परिचालन प्रतिबंधित रहने की व्यवस्था मतगणना समाप्ति तक लागू रहेगी।बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की ओर एवं मोहनी मोड़ से सहदेव महतो मार्ग में वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इसी प्रकार बोरिंग रोड में पानी टंकी मोड़ से एएन कॉलेज की ओर सभी प्रकार के सामान्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। बोरिंग रोड में राजापुर पुल से हड़ताली मोड़ तक किसी प्रकार के व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे। इसी प्रकार शिवपुरी रेलवे क्रॉसिंग से एएन कॉलेज दुर्गा मंदिर मोड़ तक सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

मतगणना अभिकर्ता के वाहन नेहरू पथ से हड़ताली चौक होते हुए अटल पथ से एएन कॉलेज के पीछे तक आ सकेगी। पाटलिपुत्र गोलंबर से आने वाले वाहनों की पार्किंग सहयोग अस्पताल के पास खाली मैदान में करेंगे। यहां से अभिकर्ता पैदल एएन कॉलेज तक आ सकते हैं। नेहरू पथ, बोरिंग रोड और हड़ताली मोड़ से आने वाले अभ्यर्थियों के वाहन बोरिंग रोड में तपस्या मोड़ तक ही आएंगे। यहां से अभ्यर्थी एएन कॉलेज पैदल आएंगे। ये वाहन तपस्या मोड़ से वाहनों को सहदेव महतो मार्ग में पार्क कराई जाएंगी। इसी प्रकार पाटलिपुत्र या कुर्जी की ओर से आने वाले अभ्यर्थियों के वाहन पानी टंकी मोड़ तक ही आएगी। यहां से अभ्यर्थी एएन कॉलेज पैदल आएंगे। इन वाहनों की पार्किंग अटल पथ पर सड़क के किनारे एक लेन में कराई जाएगी। मीडिया के ओवी वैन एएन कॉलेज के बाहर सड़क के किनारे पार्क की जाएगी।

बांकीपुर उपचुनाव में 34.30 प्रतिशत हुआ मतदान बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान गुरुवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और इस दौरान 34.30 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिये कुल 422 मतदान केन्द्रों पर कुल 3,79,616 मतदाताओं में 2,00,060 पुरुष, 1,79,533 महिला और 23 तृतीय लिंग मतदाता शामिल थे। इनमें से 34.70 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।