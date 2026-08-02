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बांकीपुर उपचुनाव काउंटिंग : 16 टेबल पर 31 राउंड होगी गिनती, पोस्टल बैलेट से शुरुआत; नतीजा कबतक?

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से होगी। एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

bankipur by election counting
बांकीपुर उपचुनाव मतगणना

Bankipur By-Election Counting: बांकीपुर का विधायक कौन बनेगा, इसका फैसला सोमवार को हो जाएगा। वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से होगी। एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल, एसटीएफ और जिला पुलिस को भी लगाया गया है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ईवीएम जमा होने के दिन से ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतों की गिनती होगी।

मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर तीन मतगणना कर्मी होंगे। कुल 31 राउंड में गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती होगी। उपचुनाव के लिए गुरुवार 30 जुलाई को 34.31 प्रतिशत मतदान हुआ था। 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा।

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पास से ही होगी इंट्री

डीएम कुंदन कमार और एसएसपी ने कहा कि मतगणना केंद्र में केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से पास निर्गत किया गया है। सभी कर्मियों, पदाधिकारियों को अपने साथ पास लाना अनिवार्य होगा। एक पास सिर्फ एक व्यक्ति के लिए मान्य होगा। कर्मी, एजेंट, अथवा किसी को भी मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल या किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु लेकर प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि का प्रवेश ए एन कालेज के गेट संख्या 1 से, मतगणना कर्मी एवं मीडिया के प्रतिनिधि गेट संख्या 2 से मतगणना केंद्र मे प्रवेश कर सकेंगे। रविवार को एएन कॉलेज परीक्षा भवन में हुए संयुक्त ब्रीफिंग में दोनों पदाधिकारियों ने उपरोक्त निर्देश दिए।

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सुबह 8:00 बजे से होगी मतगणना

बिहार के बांकीपुर का विधायक कौन बनेगा, इसका फैसला सोमवार को हो जाएगा। वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू होगी। एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल, एसटीएफ और जिला पुलिस को भी लगाया गया है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर तीन मतगणना कर्मी होंगे। कुल 31 राउंड में गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती होगी। उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को 34.31 प्रतिशत मतदान हुआ था। 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता प्रमुख हैं।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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