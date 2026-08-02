बांकीपुर उपचुनाव काउंटिंग : 16 टेबल पर 31 राउंड होगी गिनती, पोस्टल बैलेट से शुरुआत; नतीजा कबतक?

वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से होगी। एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

Bankipur By-Election Counting: बांकीपुर का विधायक कौन बनेगा, इसका फैसला सोमवार को हो जाएगा। वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से होगी। एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल, एसटीएफ और जिला पुलिस को भी लगाया गया है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ईवीएम जमा होने के दिन से ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतों की गिनती होगी।

मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर तीन मतगणना कर्मी होंगे। कुल 31 राउंड में गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती होगी। उपचुनाव के लिए गुरुवार 30 जुलाई को 34.31 प्रतिशत मतदान हुआ था। 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा।

पास से ही होगी इंट्री डीएम कुंदन कमार और एसएसपी ने कहा कि मतगणना केंद्र में केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से पास निर्गत किया गया है। सभी कर्मियों, पदाधिकारियों को अपने साथ पास लाना अनिवार्य होगा। एक पास सिर्फ एक व्यक्ति के लिए मान्य होगा। कर्मी, एजेंट, अथवा किसी को भी मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल या किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु लेकर प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि का प्रवेश ए एन कालेज के गेट संख्या 1 से, मतगणना कर्मी एवं मीडिया के प्रतिनिधि गेट संख्या 2 से मतगणना केंद्र मे प्रवेश कर सकेंगे। रविवार को एएन कॉलेज परीक्षा भवन में हुए संयुक्त ब्रीफिंग में दोनों पदाधिकारियों ने उपरोक्त निर्देश दिए।