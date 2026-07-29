बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी के सामने 3 दशक के कब्जे को बरकरार रखने की चुनौती, राजद-जनसुराज भी तैयार
बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, राजद और जनसुराज के प्रत्याशियों ने इस चुनाव में अपना पूरा दमखम लगाया है। बीजेपी के सामने 3 दशक की जीत को इस बार भी बरकरार रखने की सबसे बड़ी चुनौती होगी।
प्रियरंजन शर्मा, हिन्दुस्तान, पटना: बांकीपुर विधानसभा सीट भले ही वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की सियासी महत्ता ऐतिहासिक है। पहले यह पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पूर्व में यहां से कांग्रेस, भाकपा, जनता दल, जनक्रांति दल और निर्दलीय को भी जीत का मौका मिला। पर, साल 1995 में इस सीट पर नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने पहली बार जीत का झंडा गाड़ा।
इसके बाद भाजपा को कभी हार नहीं मिली। नवीन किशोर लगातार चार बार (1995, 2000, 2005 के फरवरी और नवंबर) यहां से विधायक रहे। दिसंबर, 2005 में उनके निधन के बाद अप्रैल 2006 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र नितिन नवीन इस सीट से जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद से लगातार जीत होती रही है। 2025 चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की और नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बने। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है।
बांकीपुर देश की उन चुनिंदा सीटों में है, जहां मतदान प्रतिशत काफी कम रहता है। यहां 2020 के चुनाव में सिर्फ 35.92% मतदाताओं ने वोट डाले थे। इसके पहले 2010 में 36.96% और 2015 में 40.25 फीसदी मतदान हुआ था। यह स्थिति तब है जब इस क्षेत्र के मतदाता सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, बड़े कारोबारी और शिक्षित वर्ग के हैं। इस बार भी वोट प्रतिशत बढ़ाना राजनीतिक दलों और आयोग के समक्ष चुनौती होगी। इस क्षेत्र में नगर निगम के 25 वार्ड हैं। इनमें 19 वार्ड इस क्षेत्र का हिस्सा है। करीब तीन दशक से कब्जे वाली इस सीट पर भाजपा ने युवा चेहरे के रूप में नीरज सिन्हा है। जनसुराज से प्रशांत किशोर तो राजद ने रेखा गुप्ता को उतारा है।
अबतक की जीत आसान
साल - 2015
नितिन नवीन, भाजपा : 86759
कुमार आशीष, कांग्रेस : 46,992
साल - 2020
नितिन नवीन, भाजपा : 83068
लव सिन्हा, कांग्रेस : 44032
साल - 2025
नितिन नवीन, भाजपा : 98,299
रेखा गुप्ता, राजद : 46,363
यहां से जीते केबी सहाय और महामाया प्रसाद सिन्हा सीएम बने
पटना पश्चिम विधानसभा सीट ने बिहार को दो मुख्यमंत्री भी दिए हैं। 1962 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के कृष्ण बल्लभ सहाय को जीत मिली, जो बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को मुख्यमंत्री की शपथ ली और 1967 तक इस पद पर बने रहे। 1967 के विधानसभा चुनाव में जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा ने केबी सहाय को पराजित कर दिया। महज 13 विधायकों वाली पार्टी के विधायक रहते हुए महामाया प्रसाद सिन्हा ने कर्पूरी ठाकुर जैसे दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।