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बांकीपुर चुनाव: बूथ पर पर्ची बांट रहे थे नीरज सिन्हा, एक फोन से बदल गई BJP कार्यकर्ता की किस्मत

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर सीट से बीजेपी के नए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा शुक्रवार को विधानसभा में बूथ पर पर्चियां बांट रहे थे। तभी उन्हें एक फोन कॉल आया और उनका अचानक किस्मत बदल गई। उन्हें पार्टी ने बांकीपुर सीट से ही टिकट देकर कैंडिडेट बना दिया। 

बांकीपुर चुनाव: बूथ पर पर्ची बांट रहे थे नीरज सिन्हा, एक फोन से बदल गई BJP कार्यकर्ता की किस्मत

बिहार की बांकीपुर सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए नीरज कुमार सिन्हा पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। जब उनके नाम की घोषणा हुई, उससे कुछ देर पहले वह बूथ पर पर्चियां बांटने का काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक फोन आया और उनकी किस्मत एक झटके में बदल गई। अगले ही पल वह पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और देश भर में चर्चा का विषय बन गए। बीजेपी ने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ माने जाने वाली बांकीपुर सीट से कैंडिडेट बनाया है। उपुचनाव में उनका मुकाबला जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता जैसे दिग्गजों से होगा।

नीरज कुमार सिन्हा पटना के रहने वाले हैं और बचपन से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के दौरान वह आम कार्यकर्ताओं की तरह ही ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के प्रचार का काम कर रहे थे। तभी अचानक उसी विधानसभा से टिकट मिलने पर उनकी जिंदगी बदल गई।

टिकट मिलने पर नीरज सिन्हा ने क्या कहा?

नीरज ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि वह बूथ पर पर्चियां बांट रहे थे। तभी उन्हें एक फोन आया और तुरंत पार्टी कार्यालय आने को कहा गया। वह तुरंत वहां से निकल गए। तभी बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उनके नाम का ऐलान हो गया। वह खुद भी एक बार आश्चर्यचकित हुए।

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कभी सोचा था ऐसा होगा...

नीरज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने इस पल की कभी कल्पना नहीं की थी। एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को पार्टी ने विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है, इसके लिए आला नेताओं का उन्होंने आभार जताया।

उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मौका दिया है। वह उनके काम को आगे ले जाएंगे। साथ ही नितिन नवीन (राष्ट्रीय अध्यक्ष) के मार्गदर्शन में वह काम करेंगे। नीरज ने कहा कि चुनाव में उन्हें कोई चुनौती नहीं है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वह चुनाव लड़ रहे हैं। सभी का आशीर्वाद मिलेगा।

बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत

नीरज सिन्हा जैसे ही शुक्रवार शाम को पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, वहां का माहौल देख वह हैरान और गदगद हुए। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद नीरज सिन्हा कार्यालय के अंदर गए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत तमाम वरीय नेताओं से मुलाकात की। सभी ने उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई दी।

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बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा के बारे में

नीरज कुमार सिन्हा मूलरूप से पटना के रहने वाले हैं। उनकी उम्र महज 28 साल है। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की है। वह कायस्थ जाति से आते हैं, जो बांकीपुर सीट पर निर्णायक वोटर माने जाते हैं। नीरज सिन्हा की शादी नहीं हुई है। उनके चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जिनका देहांत होने के बाद उनके नाम पर बीजेपी ने मंडल का नाम रखा।

उसी नरेंद्र भारती मंडल के नीरज अभी अध्यक्ष हैं। इससे पहले मंडल महामंत्री और बूथ अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा, वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे।

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अभिषेक बंटी के पीछे हटने पर नीरज करेंगे नामांकन

बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने बांकीपुर से अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को प्रत्याशी बनाया था। वह भी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता ही थे। गुरुवार को उन्होंने प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन कर दिया था। हालांकि, शुक्रवार शाम को अचानक अभिषेक ने निजी कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही पार्टी ने नीरज सिन्हा के रूप में नए उम्मीदवार की घोषणा की।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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