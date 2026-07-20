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बिहार के सबसे कम मतदान प्रतिशत वाली सीटों में शुमार है बांकीपुर, उपचुनाव में वोटिंग बढ़ाना चुनौती

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। यह सीट बिहार की उन सीटों में शुमार है जहां कम वोटिंग होती है। ऐसे में इस उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना यहां प्रशासन के लिए किसी चुुनौती से कम नहीं है। 

बिहार के सबसे कम मतदान प्रतिशत वाली सीटों में शुमार है बांकीपुर, उपचुनाव में वोटिंग बढ़ाना चुनौती

बांकीपुर उपचुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है और सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तरफ से इन चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, बांकीपुर उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मतदाताओं की उदासीनता के कारण यह विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से अर्बन एपैथी (शहरी मतदाता उदासीनता) का शिकार रहा है। यह राज्य के उन निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल है, जहां मतदान प्रतिशत सबसे कम रहता है। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, जिला प्रशासन के लगातार प्रयासों के बावजूद मतदान प्रतिशत में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। इसे देखते हुए इस बार मतदान बढ़ाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

चुनाव के लिए गठित स्वीप कोषांग ने मतदाताओं से संवाद, जनसंपर्क, रंगोली प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और अन्य जागरूकता गतिविधियों का सात दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया है। इसकी शुरुआत रविवार से आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोरी समूहों और युवा मतदाताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हो चुकी है।डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ, जीविका दीदियां और आंगनबाड़ी सेविकाएं व सहायिकाएं घर-घर जाकर मतदाता पर्ची वितरित कर रही हैं। साथ ही मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की जा रही है। जिलास्तरीय स्वीप कोषांग ने मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किए हैं।

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पूर्व चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम रहा

● 2025 विधानसभा चुनाव - 41.1 प्रतिशत

● 2020 विधानसभा चुनाव - 35.92 प्रतिशत

● 2015 विधानसभा चुनाव - 40.25 प्रतिशत

● 2010 विधानसभा चुनाव - 36.82 प्रतिशि

परिवार संपर्क दिवस के तहत प्रत्येक घर पहुंचकर मतदान का संदेश दिया जाएगा

मंगलवार 21 जुलाई को परिवार संपर्क दिवस के तहत प्रत्येक घर पहुंचकर मतदान का संदेश दिया जाएगा। 22 जुलाई को स्कूटी रैली के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं 26 जुलाई को समाहरणालय परिसर में चौपाल कार्यक्रम के तहत संध्याकालीन रंगोली प्रतियोगिता और मतदान की शपथ दिलाई जाएगी। डीएम ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे उपचुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लें।

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बता दें कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजद ने रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। इस बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद इस सीट से मैदान में हैं। माना जा रहा है कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट से किस्मत आजमा रहे सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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