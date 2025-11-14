Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBankipur Assembly Seat Result 2025 who will win Nitin Naveen BJP Rekha Kumari Election counting
Bankipur Result LIVE: बांकीपुर में बीजेपी के नितिन नवीन मारेंगे बाजी या RJD की रेखा कुमारी की होगी जीत, काउंटिंग शुरू

Bankipur Result LIVE: बांकीपुर में बीजेपी के नितिन नवीन मारेंगे बाजी या RJD की रेखा कुमारी की होगी जीत, काउंटिंग शुरू

संक्षेप: Bankipur Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी के नितिन नवीन को हराकर आरजेडी की रेखा कुमारी इस बार इस किले को भेदने में कामयाब होती हैं या नहीं।

Fri, 14 Nov 2025 08:15 AMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बांकीपुर
share Share
Follow Us on

Bankipur Assembly Seat Result 2025: बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज चुनाव नतीजे आने वाले हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। यह पटना की सबसे महत्वपूर्ण और वीआईपी सीटों में से एक है। यह भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी के नितिन नवीन यहां से लगातार चार बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी एनडीए की तरफ से बीजेपी के नितिन नवीन ही इस सीट पर चुनावी मैदान में है। जबकि उन्हें टक्कर देने के लिए महागठबंधन से आरजेडी की रेखा कुमारी को उतारा गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह पटना शहर के मध्य भाग को कवर करती है। पहले इसे पटना पश्चिम विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था। 2008 के परिसीमन के बाद इसे बांकीपुर नाम दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Bankipur Assembly Seat Result LIVE 2025, सुबह 8 बजे: बांकीपुर सीट पर मतणगना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी, जिसके रुझान सुबह 8.30 बजे तक आ सकते हैं।

शुरुआत में इस सीट पर कांग्रेस और सीबीपाई का दबदबा था लेकिन फिर ये बीजेपी का अभेद्य किला बन गई। 1990 से ये सीट बीजेपी के खातेव में ही जाती रही है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने इस सीट पर चार बार जीत हासिल की। उनके निधन के बाद साल 2006 में उपचुनाव हुए और उनके बेटे नितिन नवीन ने उनकी पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। इसके बाद लगातार तीन बार साल 2010, 2015 और 2020 में नवीन नितिन ही इस सीट पर जीत का परचम लहराते आए हैं। साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस के लव सिन्हा को 39 हजार वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। लव, फिल्म अभिनेता एवं कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इस सीट पर कायस्थ मतदाताओं की संख्या बहुत निर्णायक रही है। BJP के उम्मीदवार नितिन नवीन भी कायस्थ समुदाय से आते हैं। वैश्य और ब्राह्मण मतदाता भी ठीक-ठाक संख्या में हैं। इस सीट पर धीरे-धीरे कम होता मतदान प्रतिशत भी काफी चिंता का विषय है। उधर इस सीट कायस्थ वोटों की भूमिका लोकसभा चुनावों में भी दिखाई देती है। साल 2009 और 2014 में बीजेपी की टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने इस लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। फिर साल 2019 में वह कांग्रेस की टिकट पर लड़े लेकिन बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाग साल 2024 के लोकसभा चुनावों में रविशंकर प्रसाद के सामने अंशुल अविजीत को उतारा गया तो कुशवाहा नेता है, हालांकि उन्हें भी हार ही झेलनी पड़ी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
bihar election result Bihar Assembly Results 2025 Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।