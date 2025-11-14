Bankipur Result LIVE: बांकीपुर में बीजेपी के नितिन नवीन मारेंगे बाजी या RJD की रेखा कुमारी की होगी जीत, काउंटिंग शुरू

संक्षेप: Bankipur Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी के नितिन नवीन को हराकर आरजेडी की रेखा कुमारी इस बार इस किले को भेदने में कामयाब होती हैं या नहीं।

Bankipur Assembly Seat Result 2025: बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज चुनाव नतीजे आने वाले हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। यह पटना की सबसे महत्वपूर्ण और वीआईपी सीटों में से एक है। यह भारतीय जनता पार्टी (BJP) का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी के नितिन नवीन यहां से लगातार चार बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी एनडीए की तरफ से बीजेपी के नितिन नवीन ही इस सीट पर चुनावी मैदान में है। जबकि उन्हें टक्कर देने के लिए महागठबंधन से आरजेडी की रेखा कुमारी को उतारा गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह पटना शहर के मध्य भाग को कवर करती है। पहले इसे पटना पश्चिम विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था। 2008 के परिसीमन के बाद इसे बांकीपुर नाम दिया गया।

Bankipur Assembly Seat Result LIVE 2025, सुबह 8 बजे: बांकीपुर सीट पर मतणगना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी, जिसके रुझान सुबह 8.30 बजे तक आ सकते हैं।

शुरुआत में इस सीट पर कांग्रेस और सीबीपाई का दबदबा था लेकिन फिर ये बीजेपी का अभेद्य किला बन गई। 1990 से ये सीट बीजेपी के खातेव में ही जाती रही है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने इस सीट पर चार बार जीत हासिल की। उनके निधन के बाद साल 2006 में उपचुनाव हुए और उनके बेटे नितिन नवीन ने उनकी पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। इसके बाद लगातार तीन बार साल 2010, 2015 और 2020 में नवीन नितिन ही इस सीट पर जीत का परचम लहराते आए हैं। साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस के लव सिन्हा को 39 हजार वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। लव, फिल्म अभिनेता एवं कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं।