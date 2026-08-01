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Banka News: श्रमिकों ने बंकाया मजदूरी की मांग को लेकर किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता शुक्रवार को जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। आक्रोशित श्रमिकों ने निर्माण कार्य करा रहे संवेदक के मुंशी को घेरा तो संवेदक का हवा

Banka News: श्रमिकों ने बंकाया मजदूरी की मांग को लेकर किया हंगामा

Banka News: शंभूगंज (बांका), एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के बिरनौधा पंचायत गांव में सरकार भवन निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की मजदूरी बकाया रह जाने से मजदूरों ने शुक्रवार को जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। आक्रोशित श्रमिकों ने निर्माण कार्य करा रहे संवेदक के मुंशी को घेरा तो संवेदक का हवाला दिया। आक्रोशित मजदूरों ने उसकी बाइक जब्त कर ली।

प्रदर्शन की स्थिति

सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष राज कुमार प्रसाद सहित पुलिस बलों ने मामले को शांत कराया। श्रमिकों ने बताया कि वे बिरनौधा में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन में मजदूरी करते हैं। जिसमें संवेदक के मुंशी देवघर निवासी प्रद्युम्न कुमार के कहने पर लगातार एक माह तक काम किया। लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। पैसे की मांग करने पर केवल आश्वासन की घूंट पिलाईं जाती है।

बकाया मजदूरी की मांग

श्रमिकों ने 32 हजार रुपए से अधिक मजदूरी बकाया की मांग की है। मजदूरी नहीं मिलने से परिवार चलाने में महाजन का कर्ज बढ़ गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर श्रमिकों की बकाया मजदूरी शीघ्र भुगतान कराने का आश्वासन दिलाया। मुंशी प्रद्युम्न कुमार ने श्रमिकों की मजदूरी बकाया रहने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि संवेदक की ओर से राशि नहीं मिलने से भुगतान में विलंब हुआ है। थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने बताया कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।

सामान्य प्रश्न

श्रमिकों ने किस कार्य में विरोध-प्रदर्शन किया?
श्रमिकों ने सरकार भवन निर्माण कार्य में मजदूरी बकाया रहने पर विरोध-प्रदर्शन किया।
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