Banka News: देर रात बारिश, दिनभर खिली धूप से बढ़ी उमस; बदलते मौसम में वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ा

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि।बांका, नगर प्रतिनिधि। जिले में मंगलवार को मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा। देर रात हुई हल्की बारिश के बाद सुबह से आसमान

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। जिले में मंगलवार को मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा। देर रात हुई हल्की बारिश के बाद सुबह से आसमान साफ हो गया और दिनभर तेज धूप खिली रही। वहीं बारिश के बाद निकली धूप और हवा नहीं चलने के कारण उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिनभर लोग पसीने से तरबतर रहे और घरों के साथ बाजारों में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 86 प्रतिशत रहने से वातावरण में नमी काफी अधिक रही। वहीं हवा की रफ्तार मात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी।

मौसम का स्वास्थ्य पर प्रभाव इधर दोरस मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। सदर अस्पताल सहित निजी क्लीनिकों में सर्दी-खांसी, बुखार, वायरल संक्रमण, गले में दर्द और टाइफाइड जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। ऐसे में चिकित्सकों का कहना है कि, मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। इधर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी दिनभर उमस के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही अपेक्षाकृत कम रही। वहीं मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि, अगले कुछ दिनों तक बादल, धूप और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक देर रात हुई बारिश के बाद दिन में तेज धूप निकलने और हवा की गति बेहद कम रहने से वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिससे उमस अधिक महसूस हो रही है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही दोरस मौसम बना रहने की संभावना है।

डॉ नेहा कुमारी

मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, बांका

डॉक्टर की सलाह मौसम में लगातार बदलाव के दौरान लोग पर्याप्त पानी पिएं, हल्का एवं ताजा भोजन करें, भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदलें और बुखार, लगातार खांसी या गले में दर्द होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें।

डॉ उस्मान घनी

चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल बांका