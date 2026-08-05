Banka News: जिले में कमजोर मानसून ने अवरूद्ध किया धनरोपनी का रास्ता

Banka News: पेज तीन की लीडपेज तीन की लीड अब तक महज 37 फीसदी हुई है धनरोपनी पिछले तीन साल की तुलना में इस बार जुलाई में सबसे कम हुई बारिश जून

Banka News: बांका। निज प्रतिनिधि। जिले में इस साल दस्तक देने के बाद से ही मानसून की स्थिति अच्छी नहीं रही। यहां कमजोर मानसून ने धनरोपनी का रास्ता अवरूद्ध कर रखा है। जिससे जिले में अभी महज 37 प्रतिशत ही धनरोपनी हो सकी है। जिसकी वजह बरसात के दो माह (जून व जुलाई) बीत जाने के बाद भी सामान्य से कम बारिश होना है। अब तक यहां दो माह के सामान्य वर्षापात 468 मिलीमीटर की तुलना में महज 185 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। जो सामान्य वर्षापात का महज 40 प्रतिशत हुई है। ऐसे में यहां सामान्य से 60 प्रतिशत बारिश कम हुई है। यहां जून में 65 तो जुलाई में 57 प्रतिशत बारिश कम हुई है। जबकि बीते साल 2025 के दो माह में 468 की तुलना में 428 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं, यहां पिछले तीन साल की तुलना में इस बार जुलाई माह में सबसे कम बारिश हुई है। जिले में जुलाई माह का सामान्य वर्षापात 296.6 मिलीमीटर है। वर्ष 2025 में यहां जुलाई माह में 310, वर्ष 2024 में 286 एवं वर्ष 2023 में 132 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अब धान की खेती के लक्ष्य और धनरोपनी के आंकड़े पर नजर डालें यहां कमजोर मानसून का असर धान की बुआई पर पड़ रहा है।

धान की बुआई पर असर इस साल यहां कृषि विभाग की ओर से 1 लाख 14 हजार 360 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। जिसके मुकाबले अब तक यहां महज 41 हजार 260 हेक्टेयर भूमि में ही धनरोपनी हो सकी है। जिले में सबसे अधिक 68 प्रतिशत धनरोपनी धोरैया प्रखंड क्षेत्र में हुई है। जबकि सबसे कम महज 9 फीसदी धनरोपनी बेलहर एवं कटोरिया प्रखंड क्षेत्र में हुई है। हालांकि, जिले में अन्य खरीफ फसल मक्का, अरहर व मडुआ की बुआई की स्थिति अच्छी है। यहां 5819 हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती का लक्ष्य है। जिसे पूरा कर लिया गया है। इसी तरह यहां 1801 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खेती का लक्ष्य है। जिसमें 1572 हेक्टेयर भूमि में अरहर की बुआई हो चुकी है। जबकि 438 हेक्टेयर भूमि में मडुआ की खेती के लक्ष्य के मुकाबले 336 हेक्टेयर भूमि में मडुआ की बुआई हो चुकी है।

मौसम की स्थिति लो प्रेशर एरिया का प्रभाव कमजोर रहने से नहीं हो रही पर्याप्त बारिश

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक लो प्रेशर एरिया का प्रभाव कमजोर रहने की वजह से मानसून के समय पर प्रवेश करने के बाद भी पर्याप्त बारिश नहीं हो पा रही है। जिले में 17 जून को ही मानसून ने दस्तक दे दी है। जिसके बाद जून के पहले सप्ताह में मानसून ठीक रहा। इसके बाद मानसून की बारिश पर ब्रेक लग गया। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि मानसून तराई वाले क्षेत्र में लंबे समय तक रह गया। ऐसी स्थिति में मानसून के कमजोर रहने के कारण बारिश कम हुई है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में कई बार लो प्रेशर एरिया बना है। लेकिन, इसकी सक्रियता सामान्य से नीचे रहा। लो प्रेशर के बाद बना डिप्रेशन का मूवमेंट भी एमपी की ओर से गुजरात चला गया। बताया कि अगस्त में भी बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन, बारिश नहीं हो रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में भी अच्छी बारिश का अनुमान नहीं है। बादल तो छाएंगे लेकिन हल्की बारिश के ही आसार हैं। ऐेसे में इस महीने में भी सामान्य से कम ही बारिश होने का अनुमान है।

जुलाई में बारिश का आंकड़ा जिले में जुलाई माह में सबसे कम रजौन प्रखंड क्षेत्र में महज 32 व बेलहर में 32.2 प्रतिशत बारिश हुई है। जबकि सबसे अधिक बौंसी प्रखंड में 61.2 प्रतिशत बारिश हुई है। इसके अलावे अमरपुर में 39, बांका में 52, बाराहाट में 45, चांदन में 41, धोरैया में 36, फुल्लीडुमर में 36, कटोरिया में 58 व शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र में 44 प्रतिशत बारिश हुई है।

प्रखंड धनरोपनी का प्रतिशत

अमरपुर 55

बांका 45

बाराहाट 41

बेलहर 31

बौंसी 09

चांदन 10

धोरैया 68

फुल्लीडुमर 16

कटोरिया 09

रजौन 46

शंभूगंज 21

वर्जन...

जिले में इस साल 1 लाख 14 हजार हेक्टेयर भूमि में धनरोपनी का लक्ष्य तय है। इसके मुकाबले अब तक यहां 41 हजार 258 हेक्टेयर भूमि में धनरोपनी हो चुकी है। मानसून की पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से धनरोपनी की रफ्तार धीमी है। लेकिन किसान वैकल्पिक व्यवस्था से खेतों की सिंचाई कर धनरोपनी में जुटे हैं। इसके साथ ही जलाशयों से भी पानी छोड़े जा रहे हैं। जिससे समय पर धनरोपनी का लक्ष्य पूरा हो सके।

त्रिपुरारी शर्मा, डीएओ, बांका।

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