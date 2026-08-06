Banka News: शंभूगंज में 30 प्रतिशत किसानों ने की धान की रोपाई, पानी के अभाव में किसान चितिंत

Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता सरकार द्वारा हर खेतों तक पानी पहुंचाने की बात धरातल पर सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा है। नहर केनाल का पानी किसानों के खेतों में दूर तक नहीं पहुंचा है। साधन संपन्न किसान द्वारा बोरिंग से रोपाई कार्य जारी है। जबकि गरीब किसान आसमान की तरफ मंडराते बादल को निहार रहे हैं। लेकिन बारिश भी रूक - रूककर होते जल्द ही थम जा रही है। जिससे अन्नदाता किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। किसानों ने बताया कि धान रोपाई का समय निकल रहा है। सावन माह बीतने के बाद धान रोपाई कार्य शिथिल पड़ रहा है।बांका,

भागलपुर एवं मुंगेर तीन जिले की मुहाने पर शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रखंड में 11 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन पानी के अभाव में अभी तक 30 प्रतिशत ही शंभूगंज में धान की रोपाई हुई है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज से सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों का कहना है कि बिजली पर्याप्त मात्रा में रहने से खेत में पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन बिजली की आंख-मिचौली से किसान परेशान हैं। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि डीजल अनुदान की राशि अबकी बार किसानों को नहीं मिलने से खेती-किसानी में देरी हुई। हालांकि कुछ किसानों द्वारा डीजल पंप से खेती-किसानी कार्य कर रहे हैं। लेकिन गरीब किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आकाश में काले - काले बादल मंडराते हैं लेकिन बदरा बरश नहीं रहा है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी संकेत तिवारी ने बताया कि शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र में कुल 30 प्रतिशत किसानों की धान रोपाई कार्य पूर्ण हो गया है। धान रोपाई कार्य में अधिकांश किसान जुटे हुए हैं।