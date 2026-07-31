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Banka News: बांका : भू विवाद में तीन लोगों को मारपीट कर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बेलहर के धनियारि टोला गेरुआ में भू विवाद के चलते कुछ लोगों ने अजय यादव की पत्नी पिंकी देवी, पुत्र दिलखुश कुमार और पुत्री मौसम कुमारी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। पिंकी देवी ने गांव के कई लोगों पर मारपीट और जेवरात लूटने का आरोप लगाया है।

Banka News: बांका : भू विवाद में तीन लोगों को मारपीट कर किया घायल

Banka News: बेलहर(बांका), निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के धनियारि टोला गेरुआ में भू विवाद में कुछ लोगों ने अजय यादव की पत्नी पिंकी देवी उसके पुत्र दिलखुश कुमार और पुत्री मौसम कुमारी को मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों का इलाज बेलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। इस संबंध में पिंकी देवी ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर गांव के सिया देवी, उमेश साव, विनोद साव, दिनेश साव, दीपक साव, राजू साव, कैलाश साव, गोलू साव और गीता देवी पर मारपीट कर घायल करने और करीब एक लाख रुपए का जेवरात लूट लेने का आरोप लगाई है।

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