Banka News: पकार भलूआ गांव में जर्जर बिजली तार-पोल दे रहा हादसे को निमंत्रण, आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन,

Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के पौकरी पंचायत स्थित पकार भलूआ गांव में जर्जर बिजली तार - पोल और उपकरणों को बदलने की मांग को ले आखिरकार मंगलवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीण एकजुट होकर सड़क पर उतर आए और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने अविलंब समस्या का समाधान करने की मांग की है। अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी। बताया कि कि यदि यथाशीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज करते हुए कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ग्रामीण पंकज कुमार गुप्ता, महेश कुमार, विद्यासागर, विजय कुमार, रविकांत यादव सहित अन्य लोगों ने बताया कि गांव में सैकड़ों घरों की आबादी है।

जिसमें विभाग द्वारा वर्षों से बिजली तार को बदलना भूल गए हैं। विद्युत व्यवस्था की बदहाली का दंश भोले-भाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है। बताया कि गांव में सिर्फ एक विद्युत ट्रांसफार्मर पर बड़ी आबादी है। जिसमें लो वोल्टेज की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जिससे कि पेयजलापूर्ति भी अक्सर बाधित रहती है। सावन माह में भी भू-जल स्तर निचे घिसका हुआ है। जिससे घरेलू चापानल भी पानी का साथ छोड़ देने से पेयजल के लिए हाहाकार मच जाता है। विद्युत व्यवस्था की लचर कुव्यवस्था के खिलाफ विभाग को शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिससे आए दिन अक्सर बिजली का जर्जर तार टूटकर गिरते रहता है। जिसमें अप्रिय घटना की चिंता ग्रामीणों को सताने लगी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के बीच स्थित ट्रांसफार्मर और बिजली लाइन में करीब 20 वर्षों से न तो पोल व तार बदले गए और न ही आवश्यक मरम्मत की गई। इसके कारण उपभोक्ताओं को लगातार लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर तार होने से शार्ट सर्किट की घटनाएं भी लगातार होती रहती हैं। ग्रामीण आपस में चंदा इकट्ठा कर बिजली ठीक कराते हैं। सोमवार की शाम गांव में अलग-अलग दो स्थानों पर बिजली तार गिर गया था। इस दौरान एक युवक बाल-बाल बच गया। कई बार सूचना देने के बावजूद विभाग की ओर से समय पर कोई कर्मी नहीं पहुंचते हैं, जिससे ग्रामीणों को बिजली और पानी दोनों की समस्या झेलनी पड़ती है। विद्युत विभाग के कनीय अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि बिजली तार और उपकरण बदलने का कार्य एजेंसी करती है। समस्या के शीघ्र समाधान के लिए प्रयासरत हैं।