Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banka News: बांका : लो वोल्टेज एवं जर्जर तार बदलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

Banka News: अमरपुर के सिमरपुर गांव के लोगों ने लो वोल्टेज और जर्जर तारों की समस्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 63 केवी का ट्रांसफार्मर अधिक लोड की वजह से समस्या उत्पन्न कर रहा है। वे अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से चिंतित हैं।

Banka News: बांका : लो वोल्टेज एवं जर्जर तार बदलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता। अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के सिमरपुर गांव में लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे तथा जर्जर तार की वजह हमेशा भय में जी रहे ग्रामीणों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण जुगल किशोर शर्मा, बिंदेश्वरी तांती, धनंजय तांती, रंजीत शर्मा, मिथुन शर्मा, किशोर तांती, रंजीत शर्मा, फंटूश तांती आदि ने बताया कि गांव में 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहां अधिकांश लोग उपभोक्ता हैं, इस वजह से उस ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड है जिससे यहां लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा बिजली के तार भी पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं जिससे हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

ये भी पढ़ें:Unnao News: लो वोल्टेज की समस्या खत्म करने के लिए रखी मांग

हल्की हवा चलने से तार आपस में सट जाते हैं, गांव के लोग अनहोनी की आशंका से भयभीत हो जाते हैं। कई बार विभागीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। गुरुवार को भी उन लोगों ने आवेदन देकर लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने एवं जर्जर तार को बदलने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banka Latest News Banka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।