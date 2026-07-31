Banka News: बांका : लो वोल्टेज एवं जर्जर तार बदलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Banka News: अमरपुर के सिमरपुर गांव के लोगों ने लो वोल्टेज और जर्जर तारों की समस्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 63 केवी का ट्रांसफार्मर अधिक लोड की वजह से समस्या उत्पन्न कर रहा है। वे अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से चिंतित हैं।
Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता। अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के सिमरपुर गांव में लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे तथा जर्जर तार की वजह हमेशा भय में जी रहे ग्रामीणों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण जुगल किशोर शर्मा, बिंदेश्वरी तांती, धनंजय तांती, रंजीत शर्मा, मिथुन शर्मा, किशोर तांती, रंजीत शर्मा, फंटूश तांती आदि ने बताया कि गांव में 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहां अधिकांश लोग उपभोक्ता हैं, इस वजह से उस ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड है जिससे यहां लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा बिजली के तार भी पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं जिससे हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
हल्की हवा चलने से तार आपस में सट जाते हैं, गांव के लोग अनहोनी की आशंका से भयभीत हो जाते हैं। कई बार विभागीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। गुरुवार को भी उन लोगों ने आवेदन देकर लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने एवं जर्जर तार को बदलने की मांग की है।
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