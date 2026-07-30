Banka News: बांका : शाम की मूसलाधार बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, खेतों में लौटी उम्मीद की हरियाली

Banka News: बांका के निवासियों को मौसम में अचानक बदलाव का अनुभव हुआ, जब बुधवार को तेज धूप और बादलों के बीच में बारिश हुई। दिन की उमस के बाद शाम को हुई बारिश ने लोगों को राहत दी। किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिए लाभदायक रही। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएँ हैं।

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। बुधवार को जिले में दिनभर मौसम का मिजाज बदलता रहा। सुबह से कभी तेज धूप तो कभी बादलों की आवाजाही के बीच सूरज और बादलों की आंख-मिचौली का खेल चलता रहा। वहीं दिनभर उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे, लेकिन शाम होते ही मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश से पूरा शहर भीग गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली। जबकि बारिश के बाद वातावरण पूरी तरह तरोताजा हो गया तथा ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया।

मौसम का पारा मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जबकि आर्द्रता बढ़कर 86 प्रतिशत तक पहुंच गई। अधिक नमी के कारण दिन में उमस महसूस हुई, लेकिन शाम की बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया।

किसानों को फायदा इस बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिला। पिछले कुछ दिनों से धान की फसलों के लिए पर्याप्त नमी की जरूरत महसूस की जा रही थी। शाम की अच्छी बारिश से खेतों में पानी भर गया और मिट्टी में नमी लौट आई। इधर किसानों ने इसे धान की खेती के लिए बेहद लाभदायक बताया। उनका कहना है कि, यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह समय-समय पर बारिश होती रही तो फसलों की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

शहर में चहल-पहल शाम के समय हुई बारिश के बाद शहर की सड़कों पर लोगों की चहल-पहल भी बढ़ गई। बच्चों ने बारिश का आनंद लिया, वहीं कई लोग गर्म चाय और पकौड़ों के साथ सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि, अगले कुछ दिनों तक जिले में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में अधिक बढ़ोतरी की संभावना कम रहेगी।