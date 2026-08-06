Banka News: डीएम के निर्देश पर प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुआ टेक होम राशन का सुचारू वितरण

Banka News: चान्दन ( बांका )। निज प्रतिनिधि प्रखंड क्षेत्र के सभी संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुधवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की निगरानी में टेक होम राशन (टीएचआर) का वितरण पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से कराया गया। वितरण कार्य का जायजा लेने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार, सीओ रविकांत कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सौरभ कुमार सिंह, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अवनीश कुमार, सीडीपीओ रजनी कुमारी तथा महिला पर्यवेक्षिका नवीता कुमारी सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 01, 08, 128 एवं 129 पर पहुंचकर टेक होम राशन वितरण की प्रक्रिया, लाभार्थियों की उपस्थिति तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

उन्होंने सेविकाओं को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर एवं पूरी मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जाए। वहीं सीओ रविकांत कुमार एवं सीडीपीओ रजनी कुमारी ने प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने लाभार्थियों से बातचीत कर उन्हें प्राप्त राशन की जानकारी ली तथा यह सुनिश्चित किया कि किसी भी लाभार्थी को वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सेविकाओं एवं सहायिकाओं को निर्देश दिया कि वितरण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए, सभी अभिलेख अद्यतन रखे जाएं तथा सरकार की पोषण योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला, धात्री माता एवं बच्चों तक समय पर पहुंचे। पूरे प्रखंड में अधिकारियों की निगरानी में टेक होम राशन का वितरण शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुआ।