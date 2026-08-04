Banka News: पुराना मिट्टी का दिवाल गिरने से दबकर करीब 4 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत।
Banka News: घटना में मां सहित एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से जख्मी, परिजनों में मातम।र रूप से जख्मी, परिजनों में मातम। रजौन(बांका)। निज संवाददाता : रजौन थाना क्षे
Banka News: रजौन(बांका)। निज संवाददाता : रजौन थाना क्षेत्र के भवानीपुर-कठौन पंचायत के जगरनाथपुर गांव में एक पुराना मिट्टी का दिवाल गिरने से करीब 4 वर्षीय बच्चे आदर्श कुमार की जहां मौत हो गई, वहीं उसके बड़े भाई मोदी कुमार( 11 वर्ष) सहित उसकी मां सपना देवी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना रात की है। घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। आनन-फानन में सभी घायलों को राजों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने मासूम बच्चे आदर्श को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मार्मिक चित्कार पूरा अस्पताल दहल गया। इधर इस घटना में मृतक की मां सहित बड़ा भाई भी जख्मी हुआ है।
बताया जा रहा है कि सुभाष राम का जर्जर पुराना मिट्टी का बड़ा दिवाल बारिस में ढह कर सुबोध राम के ईंट के मकान पर ही गिर गया। दिवाल गिरने से एक साथ सो रही मां व उसके दोनों बेटे एक साथ ईंट के दिवाल के गिरने से दब गए। बताया जा रहा है कि इधर एक कार्यक्रम में सपना अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर आई थी। इधर इस घटना में मासूम की मौत के बाद परिजनों में मातम का माहौल है। अपने मासूम 4 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद जख्मी मां सपना का भी रो रोकर बुरा हाल है।
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