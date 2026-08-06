Banka News: नदी में डूबे बालक का शव बरामद

Banka News: धोरैया (बांका), निज प्रतिनिधि धनकुंड थाना क्षेत्र के काठबनगांव बीरबलपुर पंचायत सरकार भवन के पीछे लाड़न नदी के गाइड वॉल से नदी में गिरे बालक का शव बुधवार की सुबह बरामद कर लिया गया । जानकारी के अनुसार काठबनगांव निवासी मोहम्मद अशफाक के करीब 8 वर्षीय पुत्र अयान अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी के किनारे गाइडवॉल पर पहुंचा हुआ था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। जिससे वह नदी में गिर गया। उसे गिरता देख उसके साथी ने गांव जाकर हो हल्ला मचाते हुए ग्रामीणों को इसकी सूचना दी थी। मंगलवार की देर शाम तक काफी खोजबीन के बाद भी मासूम का शव बरामद नहीं हो पाया था।

सूचना पर देर शाम एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण खोजबीन संभव नहीं हो पाया था। बुधवार की सुबह ग्रामीण जेसीबी लेकर नदी में उतर गये। सामाजिक कार्यकर्ता मुशाहिद आलम, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अलीम, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जहांगीर आदि ने बताया कि जेसीबी से नदी किनारे लटके पेड़ों की टहनियों सहित सहित जलकुंभी को हटाने के उपरांत शव पानी में तैरने लगा। फिर ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। शव बाहर निकलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा था।सूचना पर पहुंची धनकुंड पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जूट गई । थानाध्यक्ष सूरज कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेजा जाएगा। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।