Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banka News: नहर में डूबने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

Banka News: धनकुंड थाना के सैनचक गांव की घटनाधनकुंड थाना के सैनचक गांव की घटना बकरी चराने के दौरान नहर में पैर फिसलने से डूबी महिला ​धोरैया (बांका), निज प्रतिनिधि

Banka News: नहर में डूबने से महिला की मौत

Banka News: ​धोरैया (बांका), निज प्रतिनिधि। मंगलवार को धनकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत सैनचक गांव के समीप नहर में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका बबीता देवी(40) सैनचक गांव निवासी श्याम दास की पत्नी थी । जानकारी के अनुसार महिला मंगलवार को नहर के पास अपनी बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान किसी प्रकार पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई। ​घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन आनन-फानन में उसे किसी प्रकार नहर से निकाला तथा लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धोरैया पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर धनकुंड थाना की पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: बांका: नहर में डूबने से महिला की मौत

मृतका अपने पीछे 5 वर्षीय पुत्र धनंजय कुमार और पुत्री वर्षा कुमारी को रोता-बिलखता छोड़ गई है। बच्चों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। थानाध्यक्ष सुरज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:Bagaha News: नहर में डूबे युवक का शव बरामद
ये भी पढ़ें:Chapra News: शौच के लिए गई इंटर की छात्रा गंडक नदी में डूबी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banka Latest News Death Banka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।