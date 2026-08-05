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Banka News: बकरी चराने के दौरान नहर में डूबने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका के धनकुंड थाना क्षेत्र के सैनचक गांव में एक 40 वर्षीय महिला, बबीता देवी, की नहर में डूबने से मौत हो गई। वह अपने बकरियों को चराने गई थी जब वह पानी में गिर गई। परिवार वालों ने उसे अस्पताल ले जाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वह अपने दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है।

Banka News: बकरी चराने के दौरान नहर में डूबने से महिला की मौत

Banka News: ​धोरैया (बांका), निज प्रतिनिधि। बांका के धनकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत सैनचक गांव के समीप नहर में डूबने से एक 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका बबीता देवी सैनचक गांव निवासी श्याम दास की पत्नी थी । जानकारी के अनुसार महिला मंगलवार को नहर के पास अपनी बकरियां चराने गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने या फिर अन्य कारणों से वह गहरे पानी में चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई।​घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन आनन-फानन में उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धोरैया पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर धनकुंड थाना की पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। मृतका अपने पीछे 5 वर्षीय पुत्र धनंजय कुमार और पुत्री वर्षा कुमारी को रोता-बिलखता छोड़ गई है। बच्चों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था ।

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