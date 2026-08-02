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Banka News: कुएं में डूबने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका के अमरपुर के वार्ड नंबर नौ में एक कुएं में एक युवक का शव मिला। मृतक विक्रम तांती था, जो अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। परिजनों ने बताया कि वह कुएं पर बैठा था और गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Banka News: कुएं में डूबने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| बांका के अमरपुर शहर के वार्ड नंबर नौ में रविवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब तांती मोहल्ले में एक कुएं में उसी मोहल्ले के एक युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत युवक वार्ड नंबर नौ का विक्रम तांती है। घटना की जानकारी मिलने पर वार्ड पार्षद प्रदीप कुमार साह एवं पंकज दास वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को कुएं से निकालते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के चचेरे भाई ललन तांती ने बताया कि विक्रम ऑटो चला कर अपने एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।

घटना की जानकारी

स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि शनिवार की शाम में वह कुएं पर बैठा होगा तथा वह किसी तरह कुएं में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी रूपा देवी पिछले दिनों अपने मायके पवई गांव गई थी, घटना की सूचना मिलने पर वह अपने दो बच्चों चार वर्षीय शिवम कुमार एवं दो वर्षीय पुत्री रूही कुमारी के साथ अमरपुर आईं तथा शव से लिपट कर दहाड़ें मार कर रोने लगी। दोनों बच्चे भी अपने पिता को उठाने का प्रयास करने लगे। यह देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। मृतक की मां पारो देवी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली में रहतीं हैं, उन्हें भी घटना की जानकारी दे दी गई है। इधर पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि कुएं में डूबने से युवक के मौत की बात सामने आई है, शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा आवेदन दिए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मृत युवक का नाम क्या है?
मृत युवक का नाम विक्रम तांती है।
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