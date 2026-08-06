Banka News: नदी किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस
Banka News: बौंसी निज संवाददाता।बौंसी निज संवाददाता। बंधुवाकुरावा थाना क्षेत्र के गढ़ी कदरसा गांव में बुधवार को नदी किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फै
Banka News: बौंसी निज संवाददाता। बंधुवाकुरावा थाना क्षेत्र के गढ़ी कदरसा गांव में बुधवार को नदी किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव निवासी डब्लू लैया के 22 वर्षीय पुत्र उत्तम लैया के तौर पर हुई है। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
घटनास्थल पर पुलिस का पहुंचना
ऑटो पलटने से पिता-पुत्र हुए जख्मी
अमरपुर (बांका), निज संवाददाता|
अमरपुर कजरैली पथ पर हसनपुर गांव के समीप बुधवार को ऑटो पलटने से उस पर सवार पिता-पुत्र जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, समुखिया गांव के विष्णु साह अपने परिवार के साथ ऑटो से भागलपुर की ओर जा रहे थे। हसनपुर गांव के समीप पहुंचते ही अचानक एक व्यक्ति सड़क पार करने लगा, उसे बचाने में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें विष्णु साह एवं उनके पुत्र सन्नी कुमार जख्मी हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उनका उपचार किया।
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