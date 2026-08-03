Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banka News: सर्पदंश से महिला की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

Banka News: ककवारा पंचायत के सन्होला गांव की घटना, घरेलू सामान खोजने के दौरान विषैले खरीष सांप ने डसा घरेलू सामान खोजने के दौरान विषैले खरीष सांप ने डसा बांका,

Banka News: सर्पदंश से महिला की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। बांका प्रखंड के ककवारा पंचायत अंतर्गत सन्होला गांव में रविवार की देर शाम सरपदंश से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान नीलम देवी (40), पति पिंटू राउत के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जबकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीलम देवी रविवार की शाम करीब साढ़े छह बजे अपने घर में घरेलू सामान खोज रही थीं। इसी दौरान घर में छिपे खरीष (विषैले) सांप ने उन्हें डस लिया। सांप के काटते ही उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी।

ये भी पढ़ें:Unnao News: सांप के डसने से महिला की मौत, परिजन बेहाल

आनन-फानन में परिजनों ने पहले स्थानीय स्तर पर झाड़-फूंक कराई, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें सदर अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई। इसी बीच उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि, मृतका के पति पिंटू राउत मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। वहीं नीलम देवी अपने पीछे दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गई हैं। बड़ा पुत्र बिक्की (17), पुत्री निक्की (14) तथा छोटा पुत्र राहुल (10) अपनी मां की असमय मौत से गहरे सदमे में हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। जबकि प्रशासन ने लोगों से बरसात के मौसम में घर और आसपास की साफ-सफाई रखने तथा सांप दिखाई देने पर तत्काल सतर्क रहने की अपील भी की है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सांप काटने से मां-बेटी की मौत, बेटा गंभीर; घर में सोते समय घटी घटना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Banka Latest News Banka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।