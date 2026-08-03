Banka News: सर्पदंश से महिला की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। बांका प्रखंड के ककवारा पंचायत अंतर्गत सन्होला गांव में रविवार की देर शाम सरपदंश से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान नीलम देवी (40), पति पिंटू राउत के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जबकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीलम देवी रविवार की शाम करीब साढ़े छह बजे अपने घर में घरेलू सामान खोज रही थीं। इसी दौरान घर में छिपे खरीष (विषैले) सांप ने उन्हें डस लिया। सांप के काटते ही उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी।

आनन-फानन में परिजनों ने पहले स्थानीय स्तर पर झाड़-फूंक कराई, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें सदर अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई। इसी बीच उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि, मृतका के पति पिंटू राउत मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। वहीं नीलम देवी अपने पीछे दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गई हैं। बड़ा पुत्र बिक्की (17), पुत्री निक्की (14) तथा छोटा पुत्र राहुल (10) अपनी मां की असमय मौत से गहरे सदमे में हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। जबकि प्रशासन ने लोगों से बरसात के मौसम में घर और आसपास की साफ-सफाई रखने तथा सांप दिखाई देने पर तत्काल सतर्क रहने की अपील भी की है।