Banka News: पटवन के दौरान करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत,गांव में पसरा मातम
Banka News: बौंसी। निज संवाददाता दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के घर पर मातम पसरा है और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
Banka News: बौंसी, निज संवाददाता। बंधुआ कुरावा थाना क्षेत्र के तिवारीचक गांव में शुक्रवार को खेत में पटवन के दौरान करंट लगने से 25 वर्षीय युवक कृष्णकांत कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के घर पर मातम पसरा है और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृष्णकांत कुमार खेत में सिंचाई के लिए मोटर लगा रहे थे।
घटना का वर्णनइसी दौरान वे अचानक विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए बौंसी रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात रेफरल प्रभारी डॉ. संजीव कुमार ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिवार का दुखनयुवक की मौत की खबर मिलते ही रेफरल अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। मां नीलम देवी, पिता प्रमोद यादव समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था। अस्पताल का माहौल भी गमगीन हो गया। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई मणिकांत और सोनू सहित पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
कृष्णकांत का व्यक्तित्वग्रामीणों ने बताया कि कृष्णकांत स्वभाव से मृदुभाषी, मिलनसार और मददगार युवक थे। वे गांव के हर सुख-दुख में बढ़-चढ़कर भाग लेते थे। उनकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है और हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है।
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