Banka News: कुएं में डूबने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| मोहल्ले के एक युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत युवक वार्ड नंबर नौ का विक्रम तांती है। घटना की जानकारी मिल

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर शहर के वार्ड नंबर नौ में रविवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब तांती मोहल्ले में एक कुएं में उसी मोहल्ले के एक युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत युवक वार्ड नंबर नौ का विक्रम तांती है। घटना की जानकारी मिलने पर वार्ड पार्षद प्रदीप कुमार साह एवं पंकज दास वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को कुएं से निकालते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

घटना के विवरण मृतक के चचेरे भाई ललन तांती ने बताया कि विक्रम ऑटो चला कर अपने एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि शनिवार की शाम में वह कुएं पर बैठा होगा तथा वह किसी तरह कुएं में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी रूपा देवी पिछले दिनों अपने मायके पवई गांव गई थी, घटना की सूचना मिलने पर वह अपने दो बच्चों चार वर्षीय शिवम कुमार एवं दो वर्षीय पुत्री रूही कुमारी के साथ अमरपुर आईं तथा शव से लिपट कर दहाड़ें मार कर रोने लगी। दोनों बच्चे भी अपने पिता को उठाने का प्रयास करने लगे। यह देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई।

पुलिस की कार्रवाई मृतक की मां पारो देवी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली में रहतीं हैं, उन्हें भी घटना की जानकारी दे दी गई है। इधर पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि कुएं में डूबने से युवक के मौत की बात सामने आई है, शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा आवेदन दिए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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फोटो कैप्शन:- कुंवा से शव को निकालते ग्रामीण और अमरपुर थाना की पुलिस