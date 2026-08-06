Banka News: मेस बंद, स्टाइपेंड भी अटका: जीएनएम छात्राओं ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार
Banka News: तीन माह से स्टाइपेंड नहीं, 23 जुलाई से मेस सेवा ठप; छात्राओं ने सौंपा हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन तीन माह से स्टाइपेंड नहीं, 23 जुलाई से मेस सेवा ठप; छात्रा
Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। जीएनएम स्कूल, बांका की छात्राओं ने बुधवार को अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। छात्राओं ने मुख्य रूप से पिछले तीन माह से स्टाइपेंड का भुगतान नहीं होने तथा 23 जुलाई से मेस सेवा बंद रहने के कारण हो रही परेशानियों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। ज्ञापन में छात्राओं ने बताया कि, जीएनएम प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नियमित रूप से स्टाइपेंड मिलना चाहिए, लेकिन पिछले तीन माह से भुगतान नहीं होने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि कई छात्राएं दूसरे जिलों से आकर यहां रहकर पढ़ाई कर रही हैं और दैनिक खर्च के लिए स्टाइपेंड पर निर्भर हैं।भुगतान
नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई और अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही छात्राओं ने यह भी बताया कि, स्कूल परिसर में विगत 23 जुलाई से मेस सेवा पूरी तरह बंद है। इसके कारण उन्हें बाहर से भोजन खरीदना पड़ रहा है, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कई बार समय पर भोजन नहीं मिलने से पढ़ाई और प्रशिक्षण भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही छात्राओं का कहना है कि, सिविल सर्जन द्वारा पहले मेस सेवा जल्द बहाल कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। इन्हीं समस्याओं को लेकर दर्जनों छात्राओं ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षरयुक्त आवेदन जिलाधिकारी को सौंपते हुए मेस सेवा तत्काल शुरू कराने और लंबित स्टाइपेंड का जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। मौक़े पर छात्राओं ने कहा कि, यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उन्हें आगे भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि, स्टाइपेंड भुगतान को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार संपर्क किया जा रहा है। विभाग से आवश्यक प्रक्रिया पूरी होते ही छात्राओं के खाते में स्टाइपेंड भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि, मेस सेवा को पुनः शुरू कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही भोजन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी, ताकि छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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