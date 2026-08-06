Banka News: वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, नगर परिषद गेट पर प्रदर्शन
Banka News: बांका नगरपालिका के सफाई कर्मियों की वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल बुधवार को जारी रही। ये कर्मी 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी मांगों का समर्थन किया और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की।
Banka News: बांका, एक संवाददाता। वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर बांका नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। सफाई कर्मी गत 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कई मोहल्लों और प्रमुख सड़कों पर कचरे का उठाव नहीं होने से गंदगी का अंबार लगने लगा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
धरना-प्रदर्शन
बुधवार को सफाई कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सफाई कर्मियों की प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, सेवा शर्तों में सुधार तथा अन्य लंबित समस्याओं का समाधान शामिल है।
वार्ता की विफलता
इधर, नगर प्रशासन और सफाई कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी है। वार्ता विफल रहने के कारण हड़ताल समाप्त होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। शहरवासियों ने शीघ्र समाधान निकालकर सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है, ताकि लोगों को गंदगी और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके।
प्रश्नोत्तर
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