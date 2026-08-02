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Banka News: नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर की हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: अमरपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को हड़ताल कर दिया एवं राजस्व कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कुशल मजदूर के लिए निर्धारित मजदूरी नहीं दी जा रही है। श्रमिकों को समझाने के बाद हड़ताल समाप्त करने का आश्वासन दिया गया है।

Banka News: नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर की हड़ताल

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को हड़ताल कर दिया एवं राजस्व कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया।

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सफाई कर्मियों की मांग

सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष अनिल दास, प्रमोद कुमार, शंभू कुमार, धनंजय कुमार आकाश कुमार, दिनेश कुमार, नगीना देवी, डोमी मेहतर आदि ने कहा कि मजदूरी देने के नाम पर उन लोगों का शोषण किया जा रहा है। उन्हें कुशल मजदूर के लिए निर्धारित मजदूरी नहीं दी जाती है तथा जब तक कुशल मजदूर की मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

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प्रशासन की प्रतिक्रिया

हड़ताल की सूचना मिलने पर संवेदक संजीव कुमार एवं सुपरवाइजर रामचंद्र शर्मा वहां पहुंचे तथा मजदूरों को समझा कर शांत किया। संवेदक ने बताया कि पहले सफाई कर्मियों को प्रतिदिन 424 रूपए की दर से मजदूरी दी जाती थी जबकि निर्धारित मजदूरी 436 रूपए है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के बीच भ्रम की स्थिति थी जिसे दूर कर दिया गया है। सोमवार से नियमित रूप से शहर में सफाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि महीनों से सफाई के टेंडर का काम अटका हुआ था। अब टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई तथा भागलपुर के हरिओम इंटरप्राइजेज को सफाई का टेंडर दिया गया है。

फोटो संख्या:- 32

फोटो कैप्शन: अमरपुर के राजस्व कचहरी परिसर में प्रदर्शन करते सफाई कर्मी

सामान्य प्रश्न

अमरपुर के सफाई कर्मियों ने हड़ताल क्यों की?
अमरपुर के सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की।
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