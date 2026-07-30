Banka News: श्रावणी मेला शुरू होते ही कच्ची कांवरिया पथ पर खाद्य पदार्थों की जांच तेज, मिठाइयों के सैंपल लैब भेजे गए

Banka News: चान्दन ( बांका )। निज प्रतिनिधि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सघन जांच अभियान प्रारंभ कर दिया है। गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी बांका राजकुमार के निर्दे

Banka News: चान्दन (बांका), निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होते ही जिला प्रशासन ने कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सघन जांच अभियान प्रारंभ कर दिया है।

जांच की प्रक्रिया गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी बांका राजकुमार के निर्देश पर खाद्य संरक्षा पदाधिकारी रोशन कुमार सिंह एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चान्दन लक्ष्मीकांत रमानी ने पुलिस बल के सहयोग से बिहायी मोड़ स्थित रोशन मिष्ठान भंडार एवं पुराना रोशन मिष्ठान भंडार में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों की जांच की। जांच के दौरान खाद्य संरक्षा पदाधिकारी ने विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के नमूने एकत्र कर उन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया।

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लक्ष्मीकांत रमानी ने दुम्मा बॉर्डर से तीनसिमानी तक होटल एवं भोजनालय संचालकों के बीच जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट चार्ट का वितरण किया।

सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना उन्होंने सभी संचालकों को निर्देश दिया कि निर्धारित दरों पर ही खाद्य सामग्री एवं भोजन उपलब्ध कराएं तथा श्रद्धालुओं से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि पूरे सावन माह कच्ची कांवरिया पथ स्थित होटलों, मिठाई दुकानों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य कांवरियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना, मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाना तथा मेला क्षेत्र में पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना है।