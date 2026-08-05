Banka News: शंभूगंज में दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दंपती घायल
Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता शंभूगंज - कुर्मा-तिलडीहा मुख्य पथ पर रामचूआ खेल मैदान के समीप मंगलवार को रफ्तार की कहर में सड़क
Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता शंभूगंज - कुर्मा-तिलडीहा मुख्य पथ पर रामचूआ खेल मैदान के समीप मंगलवार को रफ्तार की कहर में सड़क दुर्घटना हुई। जिसमें दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक दंपती घायल हो गए। घायलों की पहचान भागलपुर जिले के पसराहा निवासी मृत्युंजय कुमार और उनकी पत्नी मीनल कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दंपती तिलडीहा मंदिर में पूजा-अर्चना कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रामचुआ खेल मैदान के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित बाइक चालक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मृत्युंजय कुमार बाइक से गिरकर घायल हो गए। जबकि उनकी पत्नी भी चोटिल हो गईं।
स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज पहुंचाया। वहीं, टक्कर मारने के बाद दूसरा बाइक चालक तारापुर की ओर फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।