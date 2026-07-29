Banka News: बाराहाट मुख्य बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन का चला डंडा
Banka News: बाराहाट, निज प्रतिनिधि। भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग के बाराहाट मुख्य बाजार से भेड़ा मोड तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।जिला प्रशासन द्वारा ग
Banka News: बाराहाट, निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों को निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग के बाराहाट मुख्य बाजार से भेड़ा मोड तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।
अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान
जिला प्रशासन द्वारा गठित सात दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाते हुए जाम की समस्या दूर कराई। अभियान के दौरान सड़क पर अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे लोगों को तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। तथा भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई।
कांवरियों की सुरक्षा का ध्यान
अधिकारियों ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान इस मार्ग से बड़ी संख्या में कांवरियों का आवागमन होता है। ऐसे में सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या जाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में बाधा बन सकता है। प्रशासन द्वारा पूरे मेला अवधि में लगातार निगरानी रखी जाएगी। और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सहयोग की अपील
अभियान के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कुमार गुप्ता अंचलाधिकारी राजेश कुमार थानाध्यक्ष अशोक कुमार सहित अन्य दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल मौजूद रहे। प्रशासन ने आम लोगों और दुकानदारों से भी सहयोग की अपील करते हुए सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने का अनुरोध किया।
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