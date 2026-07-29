Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banka News: बाराहाट मुख्य बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन का चला डंडा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

Banka News: बाराहाट, निज प्रतिनिधि। भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग के बाराहाट मुख्य बाजार से भेड़ा मोड तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।जिला प्रशासन द्वारा ग

Banka News: बाराहाट मुख्य बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन का चला डंडा

Banka News: बाराहाट, निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों को निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग के बाराहाट मुख्य बाजार से भेड़ा मोड तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: बांका : बाराहाट मुख्य बाजार में सुबह 10 बजे से चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान

जिला प्रशासन द्वारा गठित सात दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाते हुए जाम की समस्या दूर कराई। अभियान के दौरान सड़क पर अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे लोगों को तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। तथा भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई।

ये भी पढ़ें:Supaul News: सुपौल : सब्जी दुकानदारों को दी चेतावनी, सड़क पर हाट लगाई तो लगेगा जुर्माना

कांवरियों की सुरक्षा का ध्यान

अधिकारियों ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान इस मार्ग से बड़ी संख्या में कांवरियों का आवागमन होता है। ऐसे में सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या जाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में बाधा बन सकता है। प्रशासन द्वारा पूरे मेला अवधि में लगातार निगरानी रखी जाएगी। और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सहयोग की अपील

अभियान के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कुमार गुप्ता अंचलाधिकारी राजेश कुमार थानाध्यक्ष अशोक कुमार सहित अन्य दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल मौजूद रहे। प्रशासन ने आम लोगों और दुकानदारों से भी सहयोग की अपील करते हुए सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने का अनुरोध किया।

ये भी पढ़ें:जिले के 55 किमी के कांवरिया पथ पर सुरक्षा-सुविधा के अभूतपूर्व इंतजाम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banka Latest News Banka News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।