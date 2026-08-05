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Banka News: टेंगरा गांव में सांप डंसने से आंगनबाड़ी सेविका मूर्छित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका के टेंगरा गांव में आंगनबाड़ी सेविका उषा देवी और रांगा गांव में 10 वर्षीय आयुष कुमार को विषैले सांप ने डंस लिया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में सांप और बिच्छू के डंक से रोजाना नए मरीज आ रहे हैं, लेकिन इलाज के बाद सभी स्वस्थ हो रहे हैं।

Banka News: टेंगरा गांव में सांप डंसने से आंगनबाड़ी सेविका मूर्छित

Banka News: बेलहर(बांका)/ निज प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के टेंगरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 10 की सेविका उषा देवी को सांप ने डंस लिया जिससे वह मूर्छित हो गई। पति संजय यादव और परिजनों ने सेविका को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज किया जा रहा है। संजय पंडित ने बताया की उनकी पत्नी खेत में मिर्ची तोड़ रही थी इसी दौरान विषैले सांप ने उन्हें डंस लिया। इधर रांगा गांव में खेती के काम से बहियार गए ईश्वर पंडित के पुत्र 10 वर्षीय आयुष कुमार को विषैले जीव ने काट लिया। जिससे वह मूर्छित हो गया।

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परिजनों ने उसे अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। जहां उसका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा अनिल कुमार सिंह ने बताया की अभी अस्पताल में प्रतिदिन दो से तीन सांप डंसने से मूर्छित और दो तीन की ही संख्या में बिच्छू डंक से मूर्छित मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया की इलाज के बाद सभी स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं।

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