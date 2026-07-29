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Banka News: दो माह बाद खुला खेसर बाजार स्थित श्री बांके बिहारी मेमोरियल अस्पताल, फिर शुरू हुई स्वास्थ्य सेवाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: फुल्लीडुमर (बांका)। आदेश पर अस्पताल की सील हटाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। अस्पताल खुलने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की

Banka News: दो माह बाद खुला खेसर बाजार स्थित श्री बांके बिहारी मेमोरियल अस्पताल, फिर शुरू हुई स्वास्थ्य सेवाएं

Banka News: फुल्लीडुमर (बांका)। प्रखंड के खेसर बाजार स्थित श्री बांके बिहारी मेमोरियल अस्पताल को करीब दो माह बाद बुधवार को पुनः खोल दिया गया।

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अस्पताल की सील हटाई गई

बांका के सिविल सर्जन के आदेश पर अस्पताल की सील हटाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। अस्पताल खुलने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। बुधवार की दोपहर सिविल सर्जन के निर्देश पर पहुंचे फुल्लीडुमर सीएचसी के चिकित्सक डॉ. आफताब आलम एवं स्वास्थ्य प्रबंधक विकास कुमार ने अस्पताल की सील खोलने की प्रक्रिया पूरी कराई। अधिकारियों ने अस्पताल के सभी कमरों, मेडिकल स्टोर तथा अन्य सीलबंद हिस्सों को अस्पताल के इंचार्ज पवन कुमार सिंह की उपस्थिति में विधिवत सील मुक्त किया। इसके बाद अस्पताल का प्रभार उन्हें सौंपते हुए रिसीविंग भी प्राप्त की गई।

अधिकारी अस्पताल को फिर से खोलने के लिए सहमत हुए

अधिकारियों ने बताया कि सिविल सर्जन के आदेश के अनुपालन में अस्पताल को पुनः संचालन की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही बुधवार से अस्पताल में मरीजों का इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं नियमित रूप से शुरू हो गई हैं। वहीं, अस्पताल संचालक अशोक कुमार सिंह ने अस्पताल को पहले सील किए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मनमाने तरीके से अस्पताल को बंद कराया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का जवाब संबंधित अधिकारियों को उच्च न्यायालय में देना होगा।

क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा मिलेगी

गौरतलब है कि करीब दो माह पूर्व प्रशासनिक कार्रवाई के तहत श्री बांके बिहारी मेमोरियल अस्पताल को सील कर दिया गया था। अब सील हटने के बाद क्षेत्र के मरीजों को निजी स्वास्थ्य सेवाएं फिर से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने लगी हैं, जिससे उन्हें इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्री बांके बिहारी मेमोरियल अस्पताल को कब खोला गया?
अस्पताल को करीब दो माह बाद बुधवार को पुनः खोल दिया गया।
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