Banka News: दो माह से नल-जल योजना ठप, पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Banka News: फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि।-जल योजना बंद रहने से भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। इससे करीब 100 घरों की आबादी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी

Banka News: फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि। फुल्लीडुमर प्रखंड के राता पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 10 स्थित खड़ौआ महादलित दास टोला में पिछले दो माह से नल-जल योजना बंद रहने से भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। इससे करीब 100 घरों की आबादी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी के अभाव से जूझ रही है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर रविवार दोपहर ग्रामीणों ने जलमीनार के समक्ष विभागीय उदासीनता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और शीघ्र जलापूर्ति बहाल करने की मांग की।

ग्रामीणों का प्रदर्शन प्रदर्शन का नेतृत्व वार्ड सदस्या सह नल-जल संचालक गीता देवी ने किया। प्रदर्शन में विपत दास, सुदीन दास, महेंद्र दास, रमेश दास, मंटून दास, जीवन दास, अड़हुला देवी, विमला देवी, निरंजन कुमार, मीना देवी, नीरज दास समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि दास टोला में लगभग 100 परिवार निवास करते हैं, लेकिन पूरे टोले के लिए मात्र तीन चापाकल हैं। ऐसे में नल-जल योजना बंद होने से लोगों के समक्ष पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नल-जल योजना का समरसेबल पंप खराब है। साथ ही क्षेत्र में लगातार लो वोल्टेज की समस्या के कारण जलापूर्ति पूरी तरह बाधित है।

किसानों की स्थिति मजबूरी में लोगों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए दूर स्थित नदी एवं अन्य स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से अविलंब समरसेबल की मरम्मत कराने, नया ट्रांसफार्मर लगाने तथा नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे।

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फोटो कैप्शन :- खड़ौआ दास टोला स्थित जलमीनार के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण

बारिश के अभाव में धान की रोपनी ठप, सूखने लगे बिचड़े, आकाल जैसे हालात से किसान चिंतित

फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि।

फुल्लीडुमर प्रखंड क्षेत्र में पिछले दस दिनों से बारिश नहीं होने के कारण धान की रोपनी पूरी तरह ठप पड़ गई है। लगातार तेज धूप और उमस भरी गर्मी से खेतों की नमी खत्म हो गई है, जिससे किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खेत सूखने लगे हैं और धान के बिचड़े पानी के अभाव में पीले पड़कर मुरझाने लगे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि किसानों को अकाल जैसी स्थिति का डर सताने लगा है। किसान किसी तरह पंपिंग सेट और निजी बोरिंग के सहारे बिचड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या के कारण समरसेबल पंप भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं।

किसानों की चिंता वहीं लगातार सिंचाई के कारण भू-जल स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। मैदान गांव के किसान शैलेंद्र कुमार, शिवनंदन यादव आदि ने बताया कि बदुआ डेम से नहर में बहुत कम मात्रा में पानी छोड़ा गया है। जो दसुआ गांव तक आकर ही सिमट जाता है। इससे खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है और सिंचाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की खेती को भारी नुकसान होगा। प्रखंड के अधिकांश किसान अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। समय पर रोपनी नहीं होने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में मानसून सक्रिय नहीं हुआ और नहरों में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया, तो इस वर्ष धान की फसल बुरी तरह प्रभावित होगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ सकता है।

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फोटो कैप्शन :- राता गांव के बहियार में पम्पिंग सेट के सहारे धान का बिचड़ा बचाने में जुटे किसान