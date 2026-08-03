Banka News: बांका में वज्रपात का कहर: पिता-पुत्र समेत छह की मौत, आठ झुलसे
Banka News: बांका में रविवार को तेज बारिश के दौरान वज्रपात से छह लोगों की मौत हो गई। पिता-पुत्र समेत सभी मृतक खेत में काम कर रहे थे। इसके अलावा, आठ लोग झुलसकर घायल हुए हैं। प्रशासन ने सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू की है। मौसम विभाग ने खुले खेतों में काम न करने की सलाह दी है।
Banka News: बांका, एक संवाददाता। बांका में रविवार दोपहर जिले में हुई तेज बारिश के दौरान वज्रपात ने भारी तबाही मचाई। अलग-अलग प्रखंडों में आकाशीय बिजली गिरने से पिता-पुत्र समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि रजौन और चांदन प्रखंड में आठ लोग झुलसकर घायल हो गए। सभी मृतक खेतों में धान रोपाई अथवा कृषि कार्य के दौरान वज्रपात की चपेट में आए।
घटना की जानकारी
बांका प्रखंड के खाबा गांव में खेत में काम कर रहे ब्रह्मदेव यादव (35) एवं उनके पांच वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गोलहुआ गांव में किसान इनोद यादव (35) की वज्रपात से जान चली गई। लीलाबरन गांव में धान रोपाई कर रही सरिता देवी (30) की भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। इधर, बाराहाट प्रखंड के डफरपुर गांव निवासी मजदूर साधु तांती (55) खेत में कार्य करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में धान रोपाई कर रहे अजय महतो (35) की भी वज्रपात से मौत हो गई। वहीं रजौन तथा चांदन प्रखंड के आनंदपुर क्षेत्र में वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में आठ लोग झुलसकर घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
प्रशासनिक उपाय
घटना के बाद सभी प्रभावित गांवों में मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान खुले खेतों में काम नहीं करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।
सामान्य प्रश्न
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