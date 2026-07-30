Banka News: बांका : ज्येष्ठगौरनाथ मंदिर में सावन महीने में रहेगी पुख्ता व्यवस्था, अधिकारियों ने की बैठक

Banka News: अमरपुर के ज्येष्ठगौरनाथ मंदिर में सावन महीने में कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और मंदिर समिति के सदस्यों ने मिलकर बैठक की और विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी, जैसे बैरिकेडिंग, पार्किंग, शौचालय, स्नानागार, और सीसीटीवी कैमरे।

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता। अमरपुर के सुप्रसिद्ध ज्येष्ठगौरनाथ मंदिर में सावन महीने में कांवरियों की सुविधा एवं उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे।

बैठक का आयोजन अमरपुर के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को धार्मिक न्यास परिषद ज्येष्ठगौरनाथ के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में बीडीओ प्रभात रंजन, सीओ आकाशदीप सिन्हा एवं थानाध्यक्ष राकेश कुमार के अलावा मंदिर समिति के अध्यक्ष दुर्गा कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष सूर्यदेव सिंह, संरक्षक बंटी सिंह समेत अन्य लोग शामिल हुए।

सुविधाओं की व्यवस्था कोषाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि इस बार मंदिर के प्रवेश द्वार के अलावा निकास द्वार पर पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। कांवरिया कतार में मंदिर में प्रवेश करेंगे तथा पूजा करने के बाद कतार में ही निकास द्वार से बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने बताया कि सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाहनों से आते हैं, वाहनों के लिए तीन जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि वाहन की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो।

अन्य प्रबंध इसके साथ ही सावन महीने में सोमवार को भगवान शिव पर अरघा के माध्यम से जल अर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के अलावा भैरव मंदिर में भी अरघा लगाया जाएगा। अधिकारियों ने पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया तथा मंदिर के बाहर अतिक्रमण किए गए जगह को खाली करने का निर्देश दिया।

सुरक्षा उपाय इस बार मंदिर के बाहर महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अस्थाई शौचालय एवं स्नानागार भी बनाया जा रहा है तथा मंदिर परिसर की साफ-सफाई का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने मंदिर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाने तथा एक कंट्रोल रूम बना कर उसमें 24 घंटे एक व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति करने की बात कही ताकि मेले की निगरानी की जा सके। इधर इंग्लिश मोड़ से जेठौर मंदिर तक सड़क पर बने गड्ढों को भर दिया गया है ताकि शिवभक्तों को पैदल चलने में दिक्कत नहीं हो।