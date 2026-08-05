Banka News: लगातार 48 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप रहने से सड़क पर उतरा उपभोक्ताओं का आक्रोश।

Banka News: रजौन(बांका)। निज संवाददाता पिछले 48 घंटे से बिजली आपूर्ति की गंभीर समस्या से जूझ रहे रजौन थाना क्षेत्र से सटे चकसफिया गांव के उपभोक्ताओं का आक्रोश मंगलवार की देर शाम सड़क पर उतर गया। उपभोक्ताओं ने भागलपुर-हंसडीहा सड़क मार्ग को चकसफिया मोड़ पर अवरुद्ध कर दिया, और बिजली विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर बाद ही अतिव्यस्तम इस सड़क मार्ग के दोनों ओर छोटी-बड़ी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इधर सड़क मार्ग के अवरुद्ध होने की खबर मिलने के बाद रजौन थाना से थानाध्यक्ष महेश कुमार सहित एसआई राम कुमार रमन व एएसआई पवन कुमार मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को समझाया, और मौके से थानाध्यक्ष ने बिजली विभाग के अमरपुर के कार्यपालक अभियंता से बात की, बिजली मिस्त्री को जर्जर तार को बदलने के लिए भेजा गया।

इसके बाद थानाध्यक्ष की पहल पर यातायात सुचारू हुआ। बिजली आपूर्ति की समस्याओं से लगातार जूझ रहे ग्रामीणों का कहना था कि चकसफिया गांव में ट्रांसफॉर्मर से गांव की ओर जाने वाला विद्युत तार जल जाने के कारण 48 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। लगातार बिजली बाधित रहने से भीषण गर्मी और उमस में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बिजली नहीं रहने से पेयजल संकट गहरा गया है। मोटर और बिजली चालित चापाकल बंद रहने के कारण लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है, जबकि छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने बताया कि चकसफिया गांव में जले हुए विद्युत तार को समय पर नहीं बदले जाने के कारण 48 घंटे तक पूरा गांव अंधेरे में डूबा है।