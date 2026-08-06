Banka News: सावन की रिमझिम फुहार से सुहाना हुआ शाम, दिनभर की उमस से मिली राहत

Banka News: बांका, नगर प्रतिनिधि। बुधवार को दिनभर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, लेकिन देर शाम सावन की रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। बारिश शुरू होते ही वातावरण में ठंडक घुल गई और लोगों को गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिली। इधर 2 दिनों बाद शाम का मौसम सुहावना होने से लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान दिनभर आसमान में बादलों और धूप के बीच जमकर आंख-मिचौली का खेल चलता रहा। जहां दोपहर तक तेज उमस के कारण लोग पसीने से तर-बतर रहे। शाम होते-होते आसमान में घने बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। जबकि पार्कों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोग ठंडी हवा का आनंद लेते नजर आए।वहीं मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जबकि आर्द्रता का स्तर 93 प्रतिशत रहा। अधिक आर्द्रता के कारण दिन में उमस बनी रही, लेकिन शाम की बारिश ने इसका असर काफी हद तक कम कर दिया। इधर बारिश का असर बाजारों में भी देखने को मिला। कई स्थानों पर लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और छज्जों के नीचे खड़े हो गए। वहीं किसानों ने भी इस बारिश को खरीफ फसलों के लिए लाभदायक बताया। धान और अन्य फसलों को इससे नमी मिलेगी, जिससे उनकी बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि, अगले एक-दो दिनों तक जिले में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम के बीच स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने, साफ पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है。