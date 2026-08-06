Banka News: रजौन : ओड़हारा मोड़ से लूटी गई बाइक और मोबाइल के साथ कांड में शामिल कथित दो लुटेरा गिरफ्तार।
Banka News: कांड में शामिल एक आरोपी रजौन के खैरा गांव वहीं दूसरा आरोपी बाराहाट के मिर्जापुर का है रहने वाला। कांड में शामिल एक आरोपी रजौन के खैरा गांव वहीं दूसरा
Banka News: रजौन(बांका)। निज संवाददाता रजौन थाना पुलिस ने एक और कांड में शामिल अभियुक्त को लूटी गई मोबाइल एवं लुट कांड में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। रजौन थानाध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि रजौन थाना क्षेत्र के ओडहारा मोड़ के समीप छीनतई की घटना घटित हुई थी। इस मामले को लेकर रजौन थाना में कांड संख्या 160/26 दर्ज की गई थी। इधर कांड के अनुसंधान कर्ता अवर निरीक्षक शुभम कुमार ने छीनी गई मोबाइल के साथ पीड़ित के दोस्त कृष्णा कुमार को उसके ही ससुराल रजौन के खैरा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए अभियुक्त कृष्णा कुमार के स्वीकारोक्ति बयान पर अप्राथमिकी अभियुक्त बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी निकेश कुमार पिता रुधो महाराणा को गिरफ्तार कर लिया है।
इधर बौंसी के एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने रजौन थाना पहुंचकर अभियुक्त से पूछताछ की है। इस दौरान उन्होंने अनुसंधानकर्ता सहित थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए है।
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