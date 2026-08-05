Banka News: सार्वजनिक शौचालय बंद रहने से लोगों ने किया हंगामा
Banka News: अमरपुर नगर प्रशासन के द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय का ताला अचानक बंद हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। शौचालय कर्मचारी लखेंद्र दास की मनमानी को लेकर महिला शौचालय में ताला लगाने की शिकायत की गई। शिकायतकर्ता महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर पंचायत की मुख्य पार्षद ने जांच का आश्वासन दिया।
Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| अमरपुर नगर प्रशासन द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय का ताला बंद रहने की वजह से लोगों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शौचालय में कार्यरत लखेंद्र दास की मनमानी की वजह से यहां शौच के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा खास कर महिला शौचालय में ताला लगा दिया जाता है साथ ही महिला शौचालय के अंदर ही उन्होंने अपना बेड लगा रखा है। इस वजह से महिलाओं को काफी दिक्कत होती है। मंगलवार को भी उसने महिला शौचालय में ताला लगा दिया। इस बीच एक महिला शौच के आईं तथा ताला खोलने का आग्रह किया लेकिन उन्होंने ताला नहीं खोला।
काफी आरजू मिन्नत करने के बाद भी जब ताला नहीं खुला तब उन्होंने कचहरी परिसर में पीछे जाकर शौच से निवृत्त हुईं। यह देख वहां मौजूद लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया तथा लोग हंगामा करने लगे। लोगों ने कहा कि शौचालय परिसर में ठंडे पानी की मशीन लगाई गई है। उसे भी अक्सर खराब कर दिया जाता है। लोगों ने महिला शौचालय से उनका बेड हटाने तथा हर वक्त ताला खुला रखने की मांग नगर प्रशासन से की है। इस संबंध में नगर पंचायत की मुख्य पार्षद रीता साहा ने कहा कि उन्हें शौचालय कर्मी के इस व्यवहार की जानकारी नहीं थी। इस मामले की जांच करवा कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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