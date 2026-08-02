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Banka News: जनता दरबार में आधे दर्जन मामले की की गई सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि।ष्पादन को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार की अध्यक्षता अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार शांडिल्य ने की। इस दौ

Banka News: जनता दरबार में आधे दर्जन मामले की की गई सुनवाई

Banka News: फुल्लीडुमर (बांका), निज प्रतिनिधि। शनिवार को फुल्लीडुमर अंचल कार्यालय स्थित अंचलाधिकारी कक्ष में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित निष्पादन को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया।

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जनता दरबार की अध्यक्षता

जनता दरबार की अध्यक्षता अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार शांडिल्य ने की। इस दौरान अंचल क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे पक्षकारों ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों में आवेदन प्रस्तुत किए। जनता दरबार में गौतम ठाकुर बनाम सरगुन यादव तेलिया मोड़, रूबी देवी बनाम अनंत कुमार फुल्लीडुमर, गिरीश यादव बनाम सुमित यादव नवटोलिया, रोहित कुमार बनाम निरंजन यादव नवटोलिया, सुलोचना देवी बनाम रविंद्र यादव फुल्लीडुमर, कुसमी देवी बनाम सुरेश राय हथियापाथर तथा उत्तम कुमार सिंह बनाम अमित सिंह भीतिया के भूमि विवाद संबंधी आवेदन प्राप्त हुए।

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भूमि विवादों का निष्पक्ष समाधान

अंचलाधिकारी ने सभी मामलों का प्रारंभिक अवलोकन कर संबंधित पक्षों को आवश्यक अभिलेखों के साथ अगले जनता दरबार में उपस्थित होने का निर्देश दिया, ताकि तथ्यों की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि भूमि विवादों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। जनता दरबार के दौरान फुल्लीडुमर थाना के एएसआई अजय कुमार, राजस्व अधिकारी शमा परवीन, अंचल निरीक्षक अमित कुमार सहित अंचल कार्यालय के अन्य कर्मी उपस्थित रहे。

फोटो संख्या:- 28

फोटो कैप्शन :- फुल्लीडुमर अंचल कार्यालय में जनता दरबार में मामले मामले की सुनवाई करते सीओ प्रशांत शांडिल्य

सामान्य प्रश्न

जनता दरबार का आयोजन कब किया गया?
जनता दरबार का आयोजन शनिवार को किया गया।
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