Banka News: विद्युत व्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, शीघ्र समाधान की मांग
Banka News: बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की खराब व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लंबी समय से जारी अनियमित बिजली आपूर्ति और खराब उपकरणों के कारण हो रही परेशानियों का उल्लेख किया। ग्रामीणों ने चिंता जताई कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन तेज करेंगे।
Banka News: बांका, एक संवाददाता। बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के पकार एवं बिहार भलूआ गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि क्षेत्र में लंबे समय से अनियमित बिजली आपूर्ति, बार-बार बिजली कटौती तथा खराब पड़े विद्युत उपकरणों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। इससे किसानों, छात्रों और आम उपभोक्ताओं का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने और खराब व्यवस्था में सुधार की मांग की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।