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Banka News: मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका में अमरपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने और पुराने बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मियों ने कहा कि उन्हें समय पर मजदूरी नहीं मिल रही है और कई माह का भुगतान भी लंबित है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने अपनी मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

Banka News: मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन

Banka News: बांका। एक संवाददाता अमरपुर नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने शनिवार को मजदूरी बढ़ाने तथा पुराने बकाया भुगतान की मांग को लेकर राजस्व कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने कहा कि लंबे समय से उन्हें निर्धारित समय पर मजदूरी नहीं मिल रही है और कई माह का भुगतान भी लंबित है। इससे उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। सफाई कर्मियों ने सरकार एवं नगर पंचायत प्रशासन से शीघ्र मजदूरी बढ़ाने और बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया।

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