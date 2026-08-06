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Banka News: प्रगतिशील किसान पुरस्कार से सम्मानित हुईं बाराहाट की नीलम कुमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका, एक संवाददाता।बांका, एक संवाददाता। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के 17वें स्थापना दिवस समारोह में बुधवार को बांका जिले के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत औ

Banka News: प्रगतिशील किसान पुरस्कार से सम्मानित हुईं बाराहाट की नीलम कुमारी

Banka News: बांका, एक संवाददाता। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के 17वें स्थापना दिवस समारोह में बुधवार को बांका जिले के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत औरा बड़ी गांव की प्रगतिशील महिला किसान श्रीमती नीलम कुमारी को पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 'प्रगतिशील किसान पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने प्रदान किया। समारोह में भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, कहलगांव के विधायक शुभानंद मुकेश तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डी. आर. सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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नीलम कुमारी का सफल मुर्गी पालन

कृषि विज्ञान केंद्र, बांका के अनुसार नीलम कुमारी वर्ष 2022-23 से अपने गांव में ब्रॉयलर मुर्गी पालन का सफल संचालन कर रही हैं। उनके पास एक बार में लगभग 9,000 ब्रॉयलर मुर्गियों के पालन की क्षमता वाला पंजीकृत मुर्गी फार्म है। उन्होंने बेहद कम लागत में खजूर के पुराने सूखे पेड़, बांस, तिरपाल तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आधुनिक मुर्गी फार्म का निर्माण किया है। उनके इस नवाचार और सफल प्रयास ने उन्हें क्षेत्र की पहचान दिलाई है।

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समुदाय पर प्रभाव

नीलम कुमारी की सफलता गांव एवं आसपास की महिला किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है। उनके कार्य से ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार और वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उनके सम्मानित होने पर क्षेत्र के लोगों, कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे जिले के लिए गौरव का विषय बताया।

सामान्य प्रश्न

नीलम कुमारी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
नीलम कुमारी को 'प्रगतिशील किसान पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
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