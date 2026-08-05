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Banka News: बिजली आपूर्ति ठप आमलोग सहित किसान परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: धोरैया(बांका)संवाद सूत्र धोरैया(बांका)संवाद सूत्र उमस भरी गर्मी के बिच चरमराई बिजली व्यवस्था से बिजली उपभोक्ता काफ़ी परेशान हो चुके है। बिजली क़ी चरमराई

Banka News: बिजली आपूर्ति ठप आमलोग सहित किसान परेशान

Banka News: धोरैया(बांका)संवाद सूत्र उमस भरी गर्मी के बिच चरमराई बिजली व्यवस्था से बिजली उपभोक्ता काफ़ी परेशान हो चुके है। बिजली क़ी चरमराई व्यवस्था से आमलोग रतजगा करने को मजबूर हो रहे है और उनका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मालुम हो क़ी पिछले तीन चार दिन देर रात बिजली क़ी आपूर्ति ठप होने के बाद सीधे सुबह में ही बिजली क़ी आपूर्ति शुरू क़ी जाती है। जिससे रात भर उमस भरे गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग सहित आमलोग रात भर जाग कर समय बिता रहे है। कई बिजली उपभोक्ता ने बताया क़ी पिछले कई दिनों से देर रात बिजली क़ी आपूर्ति ठप हो जा रही है।

जिस कारण बच्चे, बुजुर्ग सहित आमलोग बेहाल है। वही कई दिनों से लगातार रात में ठप हो रहे बिजली आपूर्ति में सुधार को लेकर पहल नहीं किया जा रहा है। जबकि रात में बिजली आपूर्ति ठप होने कई उपभोक्ता के द्वारा शिकायत भी किया गया है लेकिन बिजली आपूर्ति में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। वही सोमवार को आए बारिश के बिच ठप हुए बिजली आपूर्ति देर मंगलवार दोपहर तक बहाल नहीं हो पाया है। जिस कारण प्रखंड क्षेत्र में बिजली विभाग के लिए यह बड़ा सवाल हो गया है की बिना आंधी के भी हल्की बारिश में बिजली की आपूर्ति घंटो बाधित हो रही है। और उपभोक्ता परेशान हो रहे है।

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