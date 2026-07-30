Banka News: जीतू मंडल हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस

Banka News: शंभूगंज (बांका) एक संवाददाता विश्वास शंभूगंज थाना पहुंचे। कार्यालय में अमरपुर पुलिस निरीक्षक रामशंकर सिंह, थानाध्यक्ष राज कुमार प्रसाद से गुफ्तगू कर

Banka News: शंभूगंज (बांका), एक संवाददाता। चर्चित जीतू मंडल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है।

जांच प्रक्रिया गुरुवार को बांका एसडीपीओ अमर विश्वास शंभूगंज थाना पहुंचे। कार्यालय में अमरपुर पुलिस निरीक्षक रामशंकर सिंह, थानाध्यक्ष राज कुमार प्रसाद से गुफ्तगू कर केहनीचक के जीतू मंडल की मौत की जांच-पड़ताल में घटनास्थल सहित अन्य जगहों पर गहन निरीक्षण किए। एसडीपीओ ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। दोषी लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी होगी। बताया कि पोस्टमार्टम एवं एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थाने का सभी पुलिस एवं कर्मी मौजूद रहे।

हत्या के कारण मंगलवार की शाम करसोप पंचायत गांव स्थित केहनीचक निवासी अजय मंडल का पुत्र जीतू मंडल अपने कुछ साथियों के साथ गांव के मंदिर समीप ही पार्टी करने बैठ गया था। रात करीब eight बजे किसी ग्रामीणों ने सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में उसे अचेतावस्था में देखा। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जीतू की मौत नशे की हालत में पानी में डूबने से हुई या डूबा दिए जाने से हुई, यह जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कर गंभीरता से जांच कर रही है।

आरोपी और उनका इतिहास मृतक की मां नीरा देवी के बयान पर पुलिस ने साजिश के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में शंभूगंज बाजार निवासी मोनू साह, सोनू साह, बिट्टू साह, गोलू साह, विभाष मंडल तथा मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र निवासी मेजर सिंह को नामजद किया गया है। पुलिस सभी आरोपियों की जांच-पड़ताल में जुट गई है। पुराने विवाद से जोड़कर भी हो रही जांच - पुलिस सूत्रों के अनुसार नामजद आरोपी मोनू साह का आपराधिक इतिहास रहा है। वह आर्म्स एक्ट, शराब तस्करी सहित कई मामलों में जेल जा चुका है। वहीं क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा है कि दो वर्ष पूर्व खपड़ा निवासी सिक्का डॉन हत्याकांड में जीतू मंडल मुख्य आरोपी था और जेल से रिहा होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना रहस्यमय बनी हुई है। वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।