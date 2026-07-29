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Banka News: पुलिस ने 54 लीटर देशी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: बांका के अमरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर दिग्घी पोखर मोहल्ले में शराब तस्कर सुमन दास को गिरफ्तार किया। उसकी बाइक से 54 लीटर देशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की और तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Banka News: पुलिस ने 54 लीटर देशी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार

Banka News: अमरपुर (बांका), निज संवाददाता| बांका के अमरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर शहर के दिग्घी पोखर मोहल्ले के मजार के समीप बुधवार को देशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक शराब तस्कर बड़ी मात्रा में देशी शराब बेचने बाइक से जा रहा है। पुलिस ने शहर के बीदनचक जाने वाले रास्ते में दिग्घी पोखर मोहल्ले के आसपास जाल बिछाया। इस दौरान एक बाइक सवार को आता देख पुलिस ने उसे रूकने का इशारा किया लेकिन वह पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस जवानों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया अतथा उसके बाइक की जांच की।

बाइक पर उन्हें प्लास्टिक के बोरे में देशी शराब मिला। पुलिस ने बाइक एवं देशी शराब को जब्त किया तथा तस्कर खेमीचक गांव के सुमन दास को गिरफ्तार कर थाना लाया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्लास्टिक के बोरे में 54 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने तस्कर के विरुद्ध मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर उसे न्यायिक हिरासत में बांका भेज दिया।

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