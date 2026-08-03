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Banka News: चेहल्लुम पर्व को लेकर आनंदपुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: चान्दन ( बांका )। निज प्रतिनिधि बीच संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को आनंदपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थ

Banka News: चेहल्लुम पर्व को लेकर आनंदपुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित

Banka News: चान्दन ( बांका )। निज प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार के निर्देश पर चेहल्लुम पर्व 2026 को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं विधि-व्यवस्था के बीच संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को आनंदपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने की। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं दोनों समुदायों के लोगों से पर्व के दौरान आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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उन्होंने कहा कि प्रशासन पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। बैठक में पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों पर निगरानी, जुलूस मार्ग एवं यातायात व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया। मौके पर सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष आशीष रोबिन उड, पूर्व मुखिया भैरो मरीक आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।फोटो संख्या:- 35फोटो कैप्शन:- आनंदपुर थाना परिसर में चेहलूम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक करते थानाध्यक्ष विनोद कुमार अन्य

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