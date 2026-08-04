Banka News: चेहल्लुम पर्व को लेकर बौंसी थाना में शांति समिति की बैठक, सौहार्द बनाए रखने की अपील
Banka News: बौंसी। निज संवाददाता बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने किया। बैठक में एसडीपीओ ने कहा कि चेहल्लुम का पर्व आपसी प्रेम, भाईचा
Banka News: बौंसी। निज संवाददाता चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को बौंसी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने किया। बैठक में एसडीपीओ ने कहा कि चेहल्लुम का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। उन्होंने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अप्रिय स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पर्व के दौरान संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी तथा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है।
उन्होंने जुलूस एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान निर्धारित मार्ग और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने से बचने की सलाह दी। बैठक में इंस्पेक्टर मनीष कुमार, बीडीओ हर्ष परासर, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, किशोर मंडल, अयूब खान, मो मनोब्बर सहित दोनों समुदायों के गणमान्य नागरिक एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।