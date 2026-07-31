Banka News: बांका : बैठक में छाया रहा राजस्व से संबंधित मामला
Banka News: धोरैया में पंचायत समिति की सामान्य बैठक में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने विभागीय अधिकारियों से समाधान मांगा। विशेष ध्यान राजस्व और बाल विकास की समस्याओं पर दिया गया। विभिन्न पंचायत मुखिया ने समस्याओं को उजागर किया और त्वरित समाधान हेतु कार्रवाई की मांग की।
Banka News: धोरैया(बांका), संवाद सूत्र। प्रखंड स्थित बहुद्देशीय भवन में प्रखंड प्रमुख रंजु देवी की अध्यक्षता व कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ अरविंद कुमार की उपस्थिति में गुरुवार को पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित हुई। पंचायत समिति की सामान्य बैठक में आवास,राजस्व,शिक्षा,बीबी रामजी,बाल विकास,आपूर्ति, सहकारिता,बिजली,स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। बैठक में सर्व प्रथम गत अप्रैल माह में हुए बैठक के दौरान सदन के सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दिया गया।
समस्याओं पर चर्चा
जिसके बाद बैठक में मौजूद पंचायत समिति सदस्य व मुखिया द्वारा विभागीय पदाधिकारी से सवाल करते हुए उसके समाधान का मांग किया है। सदस्य द्वारा सबसे ज्यादा राजस्व व बाल विकास से जुडी problema पर सवाल किया गया। जिसमे गचिया पंचायत व बटसार पंचायत के मुखिया द्वारा सदन के जरिये सीओ को अवगत कराते हुए कहा गया की क्षेत्र में बने लगभग सामुदायिक भवन को अतिक्रमण कर लिया गया है जिसे जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग सदन से किया है।
अतिक्रमण की समस्या
जबकि बटसार पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मनोज मंडल के द्वारा अंचल अमीन द्वारा मापी करने के लिए जाने पर मुंह मांगे रकम की मांग किये जाने का आरोप लगाया है। वही मुखिया ग्यास खान ने भतुआचक स्कूल के जमीन को अतिक्रमण कर लिए जाने से जल जमाव होने की जानकारी देते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का मांग किया है। जबकि मुखिया ग्यास खान पंचायत समिति सदस्य श्यामल किशोर सिंह ने आंगनवाड़ी सेविका द्वारा केंद्र का संचालन घर पर किये जाने, केंद्र पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी समान सेविका द्वारा अपने घर पर उपयोग किये जाने व केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम होने बात सदन में कही गयी।
चालू प्रक्रियाओं की समीक्षा
इसके बाद सीडीपीओ हेमा कुमारी द्वारा जांच कर सभी केंद्र का सही संचालन करवाने व सामान को केंद्र पर उपलब्ध कराने की बात कही गयी। खरोंधा जोठा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रामजी पासवान ने आंगनवाड़ी केंद्र एनओसी व विद्यालय घेरा बंदी किये जाने को लेकर सदन के द्वारा पदाधिकारी को अवगत कराया। वही ग्यास खान ने आशा कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती को धोरैया बाजार पर संचालित निजी क्लिनिक में ले जाने की जानकारी दिए जाने पर स्वास्थ्य प्रबंधक ने जांच कर कारवाई की बात कही है।
अस्पताल और बिजली आपूर्ति के मुद्दे
वही मुखिया अभय सिंह द्वारा चंदाडीह अस्पताल का छह एकड़ 45 डीसमल जमीन का कई वर्षो से डाक नहीं किये जाने की बात भी कही गयी। वही पंचायत समिति सदस्य ने अस्पताल की घेराबंदी सहित साफ सफाई कराए जाने की बात कही गयी। वही बैठक में मौजूद अन्य सदस्य ने निर्वाध बिजली आपूर्ति सहित अन्य मुद्दों पर सवाल जवाब किया। बैठक में सीओ अनुज कुमार झा,सीडीपीओ हेमा कुमारी, बीसीओ संजीव कुमार,पीओ सतेंद्र कुमार,कल्याण पदाधिकारी प्रियंका प्रिया सहित मुखिया अभय सिंह,रजनीश कुमार,जहांगीर,आरती देवी,बीबी फरजान दीनानाथ,पंचायत समिति सदस्य मनोज मंडल,रामजी सहित सदस्य उपस्थित थे।
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