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Banka News: मंदार स्थित भगवान काशी विश्वनाथ पर सावन में आराधना से मिलता है भक्तों को फल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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Banka News: सावन स्पेशल स्टोरी वान शिव की आराधना का यह पर्वत मुख्य केंद्र है। भगवान काशी विश्वनाथ पर्वत शिखर पर आज भी विराजमान है और यही वजह है कि मंदार पर्वत को

Banka News: मंदार स्थित भगवान काशी विश्वनाथ पर सावन में आराधना से मिलता है भक्तों को फल

Banka News: बौसी। निज संवाददाता। हरिनारायण सिंह मंदार पर्वत भगवान शिव की आराधना का यह पर्वत मुख्य केंद्र है। भगवान काशी विश्वनाथ पर्वत शिखर पर आज भी विराजमान है और यही वजह है कि मंदार पर्वत को शिव उपासक अपना महत्वपूर्ण स्थली मानते हैं। शिखर पर विराजमान भगवान काशी विश्वनाथ मे आस्थावान श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है खासकर सावन महीने में यहां पर जल चढ़ाने वालों का तांता लगा रहता है। यही वजह है मंदार स्थित काशी विश्वनाथ, बासुकीनाथ धाम में नागेश्वर और देवघर में रावणेश्वर बैद्यनाथ के मध्य क्षेत्र को त्रिलिंग क्षेत्र कहा जाता है। मान्यता है कि इन तीनों शिवलिंगों पर श्रावण मास में गंगाजल चढ़ाने से जनम जनम का पाप कट जाता है। मंदार स्थित काशी विश्वनाथ की कथा है कि जब सती की इच्छा पर शिव ने अपने त्रिशूल पर काशी नगरी का निर्माण कराया और भक्ति वरदान के कारण दिवोदास को काशी नगरी दान मे दे दी अब सती के साथ शिव बादल पर निवास करने लगे जिससे वे जीमूतवाहन कहलाये। कालांतर में इन्द्र की विनती पर महादेव ने मंदार पर निवास करना स्वीकार किया। इसी मंदार से रावण ने शिव को उठाया और मधुसूदन बने बैजू के कारण वे देवघर में स्थित हुये और रावणेश्वर बैद्यनाथ कहलाए। इधर शिव के कंठहार बासुकिनाग ने अपने हाथों लिंग स्थापना करने की जिद ठान ली कि नाग जातियों का मान सम्मान जगत में कैसे कायम रहेगा बासुकी के समुद्रमंथन में किये गये महती योगदान का स्मरण शिव ने किया और उसे लिंग स्थापना की स्वीकृति दे दी। गुजरात द्वारिका के राजा वीरसेन ने एक भूखंड बैजनाथ और मंदार के सीध में देकर दारूकवन बसाया जिसमें बासुकि नागराज ने नागेश्वर रूप में शिवलिंग की स्थापना कर बासुकिनाथ धाम बसाया। श्रावण मास में इन शिवलिंगों पर गंगाजल चढ़ाने का विशेष महत्व है.

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काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाने की हो कवायद

देवभूमि मंदार के अवशेषों, सदियों पुरानी संस्कृति व पुरातात्विक धरोहरों को सहेज कर रखने के प्रति प्रशासन कतई गंभीर नहीं है। पौराणिक महत्व को समेटे अनमोल खजाना साल दर साल बिखरते जा रहे हैं जिसे बचाने की कवायद नहीं की जा रही है। पर्वत के शिखर पर अवस्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। उपेक्षा की वजह से यहां की मूर्तियां धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो रही है। कई प्रतिमाओं कि चोरी भी हुई है उसमें से कई दुर्लभ प्रतिमा है जिनमें शिव पार्वती सहित अन्य यहां से गायब हो गई हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कई बार जनप्रतिनिधियों व राजनेताओं ने देवघर बासुकीनाथ एवं मंदार को जोड़कर शिव सर्किट के तौर पर विकसित करने की बात कही जो आज तक पूरी नहीं हो पाई सावन माह में यहां कांवरियों की भीड़ बनी रहती है आने वाले दिनों में या क्षेत्र शिव सर्किट के तौर पर विकसित होगा ऐसा क्षेत्र के लोग उम्मीद रख रहे हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मंदार पर्वत का क्या महत्व है?
मंदार पर्वत भगवान शिव की आराधना का यह पर्वत मुख्य केंद्र है।
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